ロックバンド・サザンオールスターズの10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される楽曲「夢の宇宙旅行」が、nishikawa[エアー]のテレビCMソングになることが17日、決定した。『THANK YOU SO MUCH』は、3月19日にリリースされるサザンオールスターズの16枚目となるオリジナルアルバム。21ヶ月以上をかけて制作され、サザンオールスターズがいま持てるすべての力を注ぎ込んだという全14曲が収録される。

同アルバムから収録曲の「夢の宇宙旅行」はグラムロックやパワーポップを彷彿とさせる弾けるポップ・ナンバー。1月からユニクロ「ジーンズ」テレビCMソングとしてオンエアがスタートし、本人出演の映像と共に楽曲が話題を呼んでいるが、異例の同一楽曲へのさらなるタイアップとして、nishikawa[エアー]のテレビCMソングへの起用が決定した。nishikawaが契約するアスリートも出演するテレビCMに「夢の宇宙旅行」が華をそえる。CMのオンエアは3月に入ってからとなる予定。