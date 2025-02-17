¡ÚÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡ÛµÈ¾Í»û±Ø1Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÏÂµí¥Û¥ë¥â¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×OPEN¡ª´õ¾¯Éô°Ì¤âÌ£¤ï¤¨¤ë
¼ò¤ÈÈÓ¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó µÈ¾Í»ûÅ¹¡×¤ò2·î20Æü(ÌÚ)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
»¨»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢1°Ì¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¤â¤Ä¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡£¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¹ñ»ºÏÂµí¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¡£2·î15Æü(ÅÚ)»þÅÀ¤Ç¡¢¿·¶¶ÁíËÜÅ¹¡¦¿·¶¶2¹æÅ¹¡¦¤Ï¤Ê¤ì ¿·¶¶3¹æÅ¹¡¦¶Ó»åÄ®Å¹¡¦²£ÉÍºùÌÚÄ®Å¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦¼Ç±º¤ÎÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤«¤éËèÄ«»ÅÆþ¤ì¤ë¿·Á¯¤Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤ß¤ò¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÃúÇ«¤Ë²¼½èÍý¤·Äó¶¡¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¡Ö¿§¡¦¥Ä¥ä¡¦¥×¥ê¥×¥ê´¶¡×¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡ÖÄ«ºÎ¤ì¿·Á¯¾Æ¤¥ì¥Ð¡¼¡×¡Ö¥Ï¥Ä»É¤·¡×¡Ö¸üÀÚ¤ê¾åµí¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¤Î´õ¾¯Éô°Ì¡£¥Û¥ë¥â¥ó¹¥¤¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ä¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×¤Ï¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¾å¤ÇÀÜµÒ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¤â¤Ä¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¸µµ¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤È¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó µÈ¾Í»ûÅ¹¡×
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó µÈ¾Í»ûÅ¹¡×¤Ï¡¢µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¡£½÷»Ò²ñ¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Å¹¹½¤¨¤È¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¼Ç±º»Ô¾ì¤è¤êÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¹ñ»ºÏÂµí¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÄ«ºÎ¤ì¿·Á¯¾Æ¤¥ì¥Ð¡¼¡×¡Ö¸üÀÚ¤ê¾åµí¥¿¥ó¡×¡Ö¥Ï¥Ä»É¤·¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾Å¹¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢µí¥á¥¬¥Í¡¢µí¥Í¥Ã¥¯¡¢µí¤Ü¤ó¤¸¤ê¡¢µí¾®»°³Ñ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¾å¼Á¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¿´²¹¤Þ¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄÉµá¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ª¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó µÈ¾Í»ûÅ¹¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó µÈ¾Í»ûÅ¹
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2·î20Æü(ÌÚ)
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®1-1-5 Ãæ³°¥Ó¥ë 4F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±ûÀþ¡ÖµÈ¾Í»û¡×±Ø Æî¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡Á23:00(¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼22:00)
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¿©¤Ù¥í¥°¡§https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13306064
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://horumon-dan.com
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó²°¤À¤ó ¿·¶¶ÁíËÜÅ¹¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/horumon_dan
(Higuchi)