【全校掲載】香川県公立高校入試 2025年度「一般選抜（第一次調査）」倍率発表 高松南(生活デザイン)1.83倍 高松工芸(デザイン)1.73倍 志度(電子機械)1.53倍【2025年2月17日発表】
香川県の公立高校の一般選抜の志願者数が発表されました。全高校の倍率は、【画像①～③】に掲載しています。
【写真を見る】【全校掲載】香川県公立高校入試 2025年度「一般選抜（第一次調査）」倍率発表 高松南(生活デザイン)1.83倍 高松工芸(デザイン)1.73倍 志度(電子機械)1.53倍【2025年2月17日発表】
小豆島中央・三本松・石田・志度・津田・三木・高松・高松工芸・高松商業・高松東・高松南
高松商業(外国語・英語実務)で1.85倍、高松南(家庭・生活デザイン)で1.83倍、高松工芸(工業・デザイン)で1.73倍と高い倍率となっています。
高松西・高松北・香川中央・高松桜井・農業経営・坂出商業・坂出・坂出工業・丸亀・飯山・丸亀城西・善通寺第一
坂出工業(工業・建築)では1.47倍、坂出商業(情報・情報技術)や善通寺第一(普通)では1.40倍と高い倍率となっています。
そのほかの高校・学科は【画像②】の通りです。
琴平・多度津・笠田・高瀬・観音寺第一・観音寺総合・高松第一
高松第一(音楽)では1.73倍、多度津(水産・海洋水産)では1.44倍と高い倍率となっています。
そのほかの高校・学科は【画像③】の通りです。