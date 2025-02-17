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　JKAは17日、G1「第40回全日本選抜競輪」（21〜24日、豊橋）の初日に行われる特別選抜予選10〜12Rの想定番組を以下の通り発表した。

▽10R

＜1＞犬伏　湧也29徳島119期

＜2＞浅井　康太40三重90期

＜3＞郡司　浩平3402神奈川99期

＜4＞吉田　拓矢29茨城107期

＜5＞松谷　秀幸4202神奈川96期

＜6＞守沢　太志39秋田96期

＜7＞平原　康多42埼玉87期

＜8＞窓場千加頼33京都100期

＜9＞清水　裕友30山口105期

▽11R

＜1＞菅田　壱道38宮城91期

＜2＞荒井　崇博46長崎82期

＜3＞深谷　知広35静岡96期

＜4＞南　　修二43大阪88期

＜5＞新山　響平31青森107期

＜6＞山崎　賢人32長崎111期

＜7＞脇本　雄太35福井94期

＜8＞渡部　幸訓41福島89期

＜9＞岩本　俊介40千葉94期

▽12R

＜1＞古性　優作33大阪100期

＜2＞真杉　　匠26栃木113期

＜3＞松本　貴治31愛媛111期

＜4＞三谷　将太39奈良92期

＜5＞武藤　龍生33埼玉98期

＜6＞和田真久留3302神奈川99期

＜7＞松浦　悠士34広島98期

＜8＞松井　宏佑3202神奈川113期

＜9＞寺崎　浩平31福井117期