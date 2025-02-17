【豊橋競輪 G1全日本選抜21日開幕】初日特別選抜予選の想定番組を発表
JKAは17日、G1「第40回全日本選抜競輪」（21〜24日、豊橋）の初日に行われる特別選抜予選10〜12Rの想定番組を以下の通り発表した。
▽10R
＜1＞犬伏 湧也29徳島119期
＜2＞浅井 康太40三重90期
＜3＞郡司 浩平3402神奈川99期
＜4＞吉田 拓矢29茨城107期
＜5＞松谷 秀幸4202神奈川96期
＜6＞守沢 太志39秋田96期
＜7＞平原 康多42埼玉87期
＜8＞窓場千加頼33京都100期
＜9＞清水 裕友30山口105期
▽11R
＜1＞菅田 壱道38宮城91期
＜2＞荒井 崇博46長崎82期
＜3＞深谷 知広35静岡96期
＜4＞南 修二43大阪88期
＜5＞新山 響平31青森107期
＜6＞山崎 賢人32長崎111期
＜7＞脇本 雄太35福井94期
＜8＞渡部 幸訓41福島89期
＜9＞岩本 俊介40千葉94期
▽12R
＜1＞古性 優作33大阪100期
＜2＞真杉 匠26栃木113期
＜3＞松本 貴治31愛媛111期
＜4＞三谷 将太39奈良92期
＜5＞武藤 龍生33埼玉98期
＜6＞和田真久留3302神奈川99期
＜7＞松浦 悠士34広島98期
＜8＞松井 宏佑3202神奈川113期
＜9＞寺崎 浩平31福井117期