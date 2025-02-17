【フジミ模型：5月新商品】2月17日 発表

1/24 峠シリーズNo5. 三菱 ランサーエボリューションVII GSR

フジミ模型は、5月発売予定の新商品情報を2月17日に公開した。

5月新商品には「1/700 波シリーズ（スナップ仕様）No1. 日本海軍戦艦 大和（天一号作戦／昭和20年）」、「1/700 帝国海軍シリーズ No.24 EX-2 日本海軍航空母艦 蒼龍 フルハルモデル（木甲板シール付き）」などの戦艦プラモデルや、「1/72 ミリタリーシリーズ No.9 EX-2 陸上自衛隊 87式自走高射機関砲（隊員付き 2両入り）」、「1/72 ミリタリーシリーズ No.26 陸上自衛隊隊員（地上用1）」などミリタリーシリーズ、「1/24 峠シリーズNo5. 三菱 ランサーエボリューションVII GSR」、「1/24 峠シリーズNo.18 EX-1 フェアレディ 300ZR'86（カーボンボンネットデカール付き）」などの車両プラモデルがラインナップしている。

その他「1/24 頭文字Dシリーズ No.007 180SX 健二」、「1/32 観光BUSシリーズ No.4 EX-1 三菱ふそう エアロクイーン スーパーハイデッカー（バスガイド＆バス運転手フィギュア付き）」、「ニッサンスカイラインクーペ 350GT／ニスモ仕様（V35）ニスモ40周年組立式ケース付き」、「1/700 波シリーズ（スナップ仕様）No1 日本海軍戦艦 大和（天一号作戦／昭和20年）」「1/350 艦船モデルシリーズ No.6 EX-3 日本海軍戦艦 扶桑（帝国海軍乗組員フィギュア付き）」、「1/350 艦船モデルシリーズ No.12 EX-1 日本海軍戦艦 日向（帝国海軍乗組員フィギュア付き）」、などがある。

1/24 峠シリーズNo.18 EX-1 フェアレディ 300ZR'86（カーボンボンネットデカール付き）

5月20日 発売予定

価格：4,290円

1/24 峠シリーズNo5. 三菱 ランサーエボリューションVII GSR

5月20日 発売予定

価格：3,190円

1/72 ミリタリーシリーズ No.9 EX-2 陸上自衛隊 87式自走高射機関砲（隊員付き 2両入り）

5月22日 発売予定

価格：3,630円

1/72 ミリタリーシリーズ No.26 陸上自衛隊隊員（地上用1）

5月27日 発売予定

価格：2,420円

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