17日、俳優の広末涼子さんが自身のインスタグラムを更新し、フォロワーにメッセージを送りました。

【写真を見る】【広末涼子】「しっかり食べて風邪や寒さに負けないで!今週もがんばっていきましょう」 お弁当の写真と共にファンへメッセージ





広末さんは「今週も始まりましたね。週の初めの月曜日」と、普段は週末か祝日にアップすることが多いですが、今回は月曜日に投稿。



続けて、「しっかり食べて、風邪や寒さに負けないで!今週もがんばっていきましょう」と、フォロワーに向けてメッセージを送りました。









また、投稿した写真の小判型の曲げわっぱとみられるお弁当箱には、出汁巻き玉子、梅干し、2種類の混ぜ込みご飯、プチトマト、2本の海老フライ、ナポリタンと思われるパスタなど、色とりどりのおかずが詰め込まれていて、その上に「Let's do our best this week too」と、英語でメッセージを添えています。









この投稿にフォロワーからは、「美味そう。食べてみたい」「バランスも色合いも凄く上手に作ってますね」「めちゃくちゃ美味しそう!今週もぼちぼちやっていきましょう」などの反響が届いています。



【担当:芸能情報ステーション】