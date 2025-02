【「うちの会社の小さい先輩の話」10巻】2月17日 発売価格:858円

竹書房は斎創氏によるマンガ「うちの会社の小さい先輩の話」10巻を2月17日に発売した。価格は858円。

本作は「ストーリアダッシュ」にて連載中の作品で、主人公の篠崎拓馬と会社の先輩である片瀬詩織里が織りなす初々しい恋模様を描く。累計で130万部を突破しており、現在ドラマ版も放送されている。

なお、10巻では紙版に書店別特典が封入され、各電子書店では販売記念フェアを開催。また、2月17日から~3月31日の期間中、「kindle unlimited」、「BOOKWALKER」で本作1~3巻の読み放題が実施される。

【描き下ろしマンガサンプル】【紙版の初版限定で4Pリーフレットが封入】【書店別特典】【あらすじ】

累計130万部突破!

篠崎拓馬と会社の先輩・片瀬詩織里、交際経験ゼロの初々しいカップル!

ついに迎えた水族館デートは、二人にとって大きな一歩――。

「今日こそキスする!」と密かに決意する篠崎と、「キスされちゃうかも…?」とドキドキが止まらない詩織里。

期待と緊張が入り混じる中、距離は徐々に縮まっていき…!?

果たして、二人の初キスは叶うのか――!?

【担当編集者からの見どころコメント】

付き合い始めて1か月が経ち、次のステップへ進みたい二人はいよいよ初キスチャレンジしちゃいます!!是が非でもキスをしたい先輩とデート場所の下見もバッチリな篠崎。ニヤニヤ必至のあまあまファーストキスをぜひ見守ってください。

また、描き下ろし漫画の先輩と百合さんの温泉エピソードも見どころです。

(C) TAKESHOBO Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 斎創/竹書房