¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤± ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡Ö4·î20Æü¤Þ¤Ç¤ËÄäÀïÌÜ»Ø¤¹¡×Êý¿Ë
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç»Ï¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬4·î20Æü¤Þ¤Ç¤ËÄäÀï¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï16Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢4·î20Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡áÉü³èº×¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄäÀï¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î´Ö¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡Ö18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤È¥í¥·¥¢¤Î¿·Ê¹¥³¥á¥ë¥µ¥ó¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ò¤Ï¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡ÊQ.¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â¶¨µÄ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ë¤¨¤¨¡£Èà¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«NBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡ÖMEET THE PRESS¡×¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥í¥·¥¢¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÊ¼»Î¤Î·±Îý¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤¬NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ËÀïÁè¤ò¤·¤«¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¾¯¤·¤â·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÊÆ¥í¼çÆ³¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬17Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÈó¸ø¼°¤Î¶ÛµÞ¼óÇ¾²ñ¹ç¤ò¼çºÅ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¡¢EU¡¢NATO¤Ê¤É¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò´Þ¤á¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¹©¾ì,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Åìµþ,
¿À»ö,
¾åÅÄ,
ÆÁÅç,
ÇÛÀþ