¸¤¤¬¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤Î¸¶°ø4¤Ä¡¡¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¥ä¥¥â¥Á¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤¬¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤Î¸¶°ø
1.»ô¤¤¼ç¤¬Â¾¤ÎÆ°Êª¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Â¾¤ÎÆ°Êª¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤¦Âç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¤È¼ä¤·¤¯»×¤¤¡¢¼»ÅÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÈÂ¾¤ÎÆ°Êª¤È¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤ËÂÐ¤·¤ÆÓ¹¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢ËÊ¤¨¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ò³Å¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÈÂ¾¤ÎÆ°Êª¤È¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Â¾¤ÎÆ°Êª¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢°¦¸¤¤ÈÂ¾¤ÎÆ°Êª¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤¶¤È°¦¸¤¤ò¼»ÅÊ¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤ò²Ä°¦¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì²ø²æ¤ä»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.»ô¤¤¼ç¤¬Â¾¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Â¾¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í´ÖÆ±»Î¤Ç¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î´Ö¡¢°¦¸¤¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼ä¤·¤µ¤ä¡¢»ô¤¤¼ç¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÊ¤¨¤Æ²ñÏÃ¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»ô¤¤¼ç¤ÎÃíÌÜ¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ÈÂ¾¤Î¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢´Å¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¼»ÅÊ¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Ø¤ÎÆÈÀêÍß¤¬¶¯¤¤¸¤¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»¶ÊâÃæ¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¡¢Â¾¿Í¤¬¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÉô²°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
¸¤¤¬¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î°¦¾ð¤ä´Ø¿´¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¶ËÅÙ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±ー¥¸¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¿²Â³¤±¤¿¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Þ¤ÇÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤â¡¢¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê°ì½ï¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤Ê¤É¡¢°¦¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
4.»ô¤¤¼ç¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°¦¸¤¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢É¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢¼»ÅÊ¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤â¥Á¥é¥Á¥é¤È»ô¤¤¼ç¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤â¥Á¥é¥Á¥é¤È°¦¸¤¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¾Ð´é¤Ç¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤Î¸¶°ø¤ò4¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤¬Â¾¤ÎÆ°Êª¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë »ô¤¤¼ç¤¬Â¾¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë »ô¤¤¼ç¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤â¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¼»ÅÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤Ë°ÍÂ¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼»ÅÊ¿´¤¬ÌäÂê¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸¤¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£