¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡¡ÀäÂç¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë±Ç²èºîÉÊ¤Ï¡©¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤¬17Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²èºîÉÊ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤ÇÏÃÂê¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¾å¾Â¤Ï¡Öº£ÅÙÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¤ó¤Í¤ó¤Æ¡©¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤¬µó¤²¤¿ºîÉÊ¤Ï±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡¦11·î21Æü¸ø³«¡Ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¾å±Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤¬¾å¾Â¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤ì³Ú¤·¤ß¡Á¤â¤¦ÀäÂÐ´ÆÆÄ¤¬À¨¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤ó¤Í¤ó¡ª¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Í¤ó»ä¤Ï¡ª¹¥¤¤è¡ª¡×¤È¿´ÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¡Ê¾èµÒ¤Î¡ËÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï°ìÈÖ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ï¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ä¤·ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤ä¤·¥¥à¥¿¥¯¡ª¡×¤È½ª»Ï¸ø³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£