¥í¥·¥¢ÄÌ²ß¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëµÞÆ¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿Î¾ÂØ½ê¤â¡ÄÄäÀï¸ò¾Ä¤ÇÀ©ºÛ´ËÏÂ¤Î´üÂÔ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¡áÃæÀ¾°´¡Û¥í¥·¥¢¤ÎÄÌ²ß¥ë¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂÐ¥É¥ëÁê¾ì¤ä³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ò½ä¤Ã¤ÆÊÆÏª¥È¥Ã¥×¤¬ÄäÀï¸ò¾Ä¤Î³«»Ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¶âÍ»¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÁê¾ì¤Ï£±£³Æü¡¢°ì»þ£±¥É¥ë¡á£¸£¸¥ë¡¼¥Ö¥ëÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯£¹·î¾å½Ü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÂÐÏªÀ©ºÛ¶¯²½¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ëºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ï²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï±Ñ»ú»æ¥â¥¹¥¯¥ï¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ïª¹ñÆâ¤Î¶ä¹Ô¤Ë¥É¥ë¤Î¸ò´¹¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿Î¾ÂØ½ê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ô²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½Åª³ô²Á»Ø¿ô¡Ö£Í£Ï£Å£Ø¡×¤Ï£±£´Æü¤Ë°ì»þ¡¢£²£´Ç¯£µ·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¥¬¥¹Âç¼ê¤Î¹ñ±Ä¥¬¥¹¥×¥í¥à¤ä¶ä¹ÔºÇÂç¼ê¥º¥Ù¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÀè¿Ê£·¤«¹ñ¡Ê£Ç£·¡Ë¤ä²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢¶âÍ»¤ä»ñ¸»¼è°ú¤Ê¤É¤Ç¸·¤·¤¤À©ºÛ¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£