Í¢Æþ»ôÎÁ¤Î¹âÆÅù¼õ¤±¡Ä²ÈÃÜ»ôÎÁÍÑ¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç½é½Ð²Ù ÍïÇÀ²È¡Ö¹ñ»º¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤¤¤¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©¤¬ºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÈÃÜ¤Î»ôÎÁ¤È¤Ê¤ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬¡¢2025Ç¯2·î17Æü¡¢Ë¶¶»Ô¤«¤é½é¤á¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¶¶»Ô¤Î¸©ÍïÇÀÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤Ï17Æü¡¢ËÅÄ»Ô¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿»Ò¼Â(¤·¤¸¤Ä)¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ª¤è¤½6¥È¥ó¤¬±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ÔÆâ¤ÎÍïÇÀ²È¤Ë¸þ¤±½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï¡¢Í¢Æþ»ôÎÁ¤Î²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±²ÈÃÜ¤Î»ôÎÁ¤È¤Ê¤ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÎºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÍïÇÀ²È¤ÎÀÄÌÚ¤µ¤ó¡§
¡ÖµíÆý¤òÇä¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¹ñ»º¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦ÃÎ¸©ÍïÇÀÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¤³¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÍèÇ¯¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×