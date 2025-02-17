½»Ì±¤ÎPFAS·ì±Õ¸¡ºº2²óÌÜ¤Î·ë²Ì¡¡ÂçÉý¤Ê¿ôÃÍ¤Î¸º¾¯¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¡´ôÉì¡¦³ÆÌ³¸¶»Ô
´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î¿åÆ»¿å¤«¤éÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡¦PFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢½»Ì±¤Î2²óÌÜ¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î¿åÆ»¿å¤Î¿å¸»¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°°æ¿å¸»ÃÏ¡×¤Ç¤Ï¡¢È¯¤¬¤óÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPFAS¤ÎÃÍ¤¬¡¢°ì»þ¡¢¹ñ¤ÎÄê¤á¤ëÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø½Ñµ¡´Ø¤Ï¡¢PFAS¤ÎÃÍ¤¬·ìÃæ¤Ç1¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê20¥Ê¥Î¥°¥é¥à¤òÄ¶¤¨¤ë¤È·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë´ôÉìÌ±°åÏ¢¤¬¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢´õË¾¤¹¤ë¼þÊÕ½»Ì±¤é¤ËÂÐ¤·¹Ô¤Ã¤¿·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢PFAS¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëPFOS¤ÈPFOA¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·ìÃæÇ»ÅÙ¤Ï¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Î131¿Í¤ÇÊ¿¶Ñ30.5¥Ê¥Î¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆµîÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿2²óÌÜ¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢83¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬27.7¥Ê¥Î¥°¥é¥à¤ÈÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â20¿Í¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ12.5¥Ê¥Î¥°¥é¥à¤ÇÂç¿Í¤è¤ê¤âÄã¤¤Ç»ÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
Ï·¸å,
Ê©ÃÅ