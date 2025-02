ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。2月15日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(2月15日(土)付)を発表しました。

先週の6位から4ランクダウン↓ 大ヒット中の映画「366日」の主題歌。本作は、HYのメンバーが通っていた母校もロケ地に使用されたそうです。先週と変わらず第9位。2月26日(水)には、同曲も収録されるCD「SINGLE 3」がリリース予定。初回限定盤には、2024年3月にメンバーの川上洋平さん(Vo/Gt.)、磯部寛之さん(Ba/Cho)の母校・青山学院大学でおこなわれたライブ映像が収録されています。先週の10位から2ランクアップ↑ 現在、全国ツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。次回は19日(水)、20日(木)に宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナで開催されます。初登場! 結成からわずか1年でメジャーデビューを果たした現役大学生5人組バンド。1月4日(土)に台湾で開催されたワンマンライブ「"yet" in Taipei」では、チケットが即日ソールドアウトしました。初登場! 20歳のシンガーソングライター。同曲は、風邪をひいたときに病院でもらった薬の処方箋を見て、アイデアが浮かんだそうです。初登場! 2月5日(水)にリリースされたミニアルバム『Dimensional Bridge』のリード曲。7月19日(土)〜21日(月・祝)の3日間は、埼玉県・さいたまスーパーアリーナでライブ「FANTASTICS LIVE 2025“CRAWLING BUTTERFLY" “SILENT BUTTERFLY" “RISING BUTTERFLY"」が開催されます。先週の5位から1ランクアップ↑ 現在、全国ツアー「米津玄師 2025 TOUR/JUNK」を開催中の米津さん。2月8日(土)、9日(日)にみずほPayPayドーム福岡でおこわれた福岡公演では、多くのファンが福岡に集まるということで、ライブ終演後に臨時列車が運行したそうです。ランキング圏外から再登場! 同曲も収録されているファーストミニアルバム『AWAKE』が2月5日(水)にリリースされました。先週の1位から1ランクダウン↓ 同曲のミュージックビデオでは、星野さんと10年以上の付き合いで親交の深い俳優・仲野太賀さんが出演。コーヒーを飲みながら談笑する2人の姿が映像におさめられています。そして、今週の第1位は……?先週の2位から1ランクアップ↑ 同曲が主題歌にもなっている劇場先行版「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning」ですが、2月22日(土)から全国の映画館でMX4D、4DXでの上映が決定! この人気は、まだまだ続きそうです。――番組ではほかにも、ゲストパートに#KTCHANが登場。2月28日(金)にリリースされる配信シングル「ワンチャン」のお話などを伺いました。

ジョージ・ウィリアムズ、#KTCHAN、安田レイ



2月15日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

聴取期限 2025年2月23日(日・祝) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ