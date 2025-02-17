¡Ö»ä¤Ï¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×ºÊ¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë¥ë¥Ê¤Ï!?¡Ú¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¢¥ó¥ê Vol.74¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤Ï¤¤¤É¤íÌ¡²è¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
OL¥ë¥Ê¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÃÓÃ«¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¢¥ó¥ê¤È¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¡£¤À¤¬¡¢ÃÓÃ«¤¬´ûº§¼Ô¡õºÊ¤¬Ç¥¿±Ãæ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¥ë¥Ê¤Ï¼«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÓÃ«¤È¥¢¥ó¥ê¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥ë¥Ê¤ÏÉôÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤Ç½ªÎ»¡£°ìÊý¡¢ÃÓÃ«¤¬¡ÖÆâÄÌ¼Ô¡á¥è¥·»Ò¡×¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥ó¥ê¤¬¥è¥·»Ò¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥ë¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ó¥ê¤ÎPC¤Ë¡Ö¥è¥·»Ò°¸¤Î¶¼Ç÷¾õ¡×¤òÈ¯¸«¤·ÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¾Úµò³ÎÊÝ¤Ë¼ºÇÔ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ë¥Ê¤Ï¼Ò³°¤ÇÃÓÃ«¤ÎºÊ¤ÈÁø¶ø¡£ºÊ¤«¤é¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥ë¥Ê¤Ï¡¢¿È¤Î·éÇò¤òÀë¸À¡£¤¹¤ë¤ÈºÊ¤Ï¡¢¡Ö¿®¤¸¤¿¾å¤Ç¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ä¡£
OL¥ë¥Ê¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÃÓÃ«¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¢¥ó¥ê¤È¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¡£¤À¤¬¡¢ÃÓÃ«¤¬´ûº§¼Ô¡õºÊ¤¬Ç¥¿±Ãæ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¥ë¥Ê¤Ï¼«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÓÃ«¤È¥¢¥ó¥ê¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥ë¥Ê¤ÏÉôÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤Ç½ªÎ»¡£°ìÊý¡¢ÃÓÃ«¤¬¡ÖÆâÄÌ¼Ô¡á¥è¥·»Ò¡×¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥ó¥ê¤¬¥è¥·»Ò¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥ë¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ó¥ê¤ÎPC¤Ë¡Ö¥è¥·»Ò°¸¤Î¶¼Ç÷¾õ¡×¤òÈ¯¸«¤·ÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¾Úµò³ÎÊÝ¤Ë¼ºÇÔ¡£
°Õ³°¤Ë¤â¡¢ÃÓÃ«¤Ï¥¢¥ó¥ê¤È³°¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ë¥Ê¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÒÆâ¤Ç°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¶½¿®½ê¤â²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ºÊ¤Ï»×¤¤µÍ¤á¤Æ¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ë½Ð¤¿ÍÍ»Ò¡£ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛ¤¦¤ÈÆ±¾ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
(¤Ï¤¤¤É¤íÌ¡²è)