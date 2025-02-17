»³ÅÄÍµµ®¤¬ÁÐ·õ¤Î¿·µ»¤ò¡È´°Á´ºÆ¸½¡É¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¥ì¥Ýー¥È
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤Î¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¡Ë¤ò2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¤ò2·î15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ì¥ÓCM½Ð±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¼Âµ¡¥×¥ì¥¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¡ª¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ëÄÔËÜÎÉ»°»á¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÆ£²¬Í×»á¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÆÁÅÄÍ¥Ìé»á¡¢¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³Ú¶Ê¡Ö±ÑÍº¤Î¾Ú¡×¤È¤È¤â¤Ë³«È¯¿Ø¤È»³ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»³ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM2ËÜ¤¬½é¸ø³«¤Ë¡£CM»£±Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¥½¥Õ¥¡ー¤«¤é¥Ýー¥º·è¤á¤Ê¤¬¤éÃåÃÏ¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ëÁÐ·õ¤Î¿·µ»¡¦½¸ÃæÍðÉñ¡Ö²öÅ·¡×¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢20²ó¤Û¤ÉÄ©Àï¤·¤¿¤½¤¦¡£´°À®ÈÇ¤Î±ÇÁü¤Ë½¸ÃæÍðÉñ¡Ö²öÅ·¡×¤ò·è¤á¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤í¤³¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄ¤È³«È¯¿Ø¤Ë¤è¤ë¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Î¼Âµ¡¥×¥ì¥¤¥³ー¥Êー¡£¤Þ¤º¤Ï»³ÅÄ¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¤Î¼íÎÄ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£À©¸Â»þ´Ö¤ÏÌó10Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÀË¤·¤¯¤âÆ¤È²¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä©ÀïÃæ¤Ï°ìÅÙ¤âÎÏ¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½¸Ãæ¼åÅÀ¹¶·â¤â·è¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¤µ¤¹¤¬¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï³«È¯¿Ø¤â¸ò¤¨¡¢4Ì¾¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç¡Ö¥Ì¡¦¥¨¥°¥É¥é¡×¤ò¼íÎÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ì¡¦¥¨¥°¥É¥é¡×¤Ï¿·¥¨¥ê¥¢¡ÖÌýÍ°¤Ã«¡×¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡£¥¿¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¨ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¹¶·â¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¨ÏÓ¤ò2ËÜÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿Ëö¡¢¸«»öÆ¤È²¤ËÀ®¸ù¡£¿·¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¸«¤»¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó¤ä½ÏÎý¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤É¤¦¤·¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿Ï¢·È¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Ç½é¤á¤Æ2¼ïÎà¤ÎÉð´ï¤ò·È¹Ô²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁÐ·õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¡ÊÂ°À¤Î°Û¤Ê¤ëÁÐ·õ¤ò2ËÜ»ý¤Á¹þ¤à¤È¤ÎÃÌ¡Ë¤òÌÀ¤é¤«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£2023Ç¯Ëö¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¥²ー¥Þー¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤â¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥êー¥¹ÌÜÁ°¡£½àÈ÷¤òËüÁ´¤ËÀ°¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2·î28Æü¤Î¼íÎÄ²ò¶Ø¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á»³ËÜÍºÂÀÏº¡Ë