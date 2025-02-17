¡Ö»ä¤âÀÎ¡Ä¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬²áµî¤ÎÄË¡¹¤·¤¤¡ÈÌÜ¿¬¥«¥Ã¥È¡É¼«»£¤ê»Ñ¤ò¸ø³«¡ÄÆ±¤¸¥±¥¬¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¡© ¡È¿´¤Î¸òÎ®¡É¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬ÌÜ¿¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤ò³¨Ê¸»ú¤Ç±þ±ç¡£ÉáÃÊ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿´¤Î¸òÎ®¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÌÜ¿¬¥«¥Ã¥È¡É¤ÎÄË¡¹¤·¤¤¼«»£¤ê»Ñ
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆü»î¹çÃæ¤ËÌÜ¿¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·ÂçÎ®·ì¤·¤¿¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÆ±Î½¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßÉé½ý·ç¾ìÃæ¤Î¥«¥¤¥ê¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Î»î¹ç¤Ç¥«¥Ã¥È¤·Ë¥¹ç¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¥Þ¡¼¥¯¤È¡ÖË¥¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤Î³¨Ê¸»ú¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇÈ¿±þ¡£ÀèÆü¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¥ê¥ô¤ÏÃç´Ö¤Î¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¿ºÝ¤ËÆ¬¤«¤éÂÐÀïÁê¼ê¤Ë·ãÆÍ¤·±¦ÌÜ¿¬¤ò¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤Î¸å¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤º¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤½¤Îµ¤¹ü¤¢¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¶¸µ¤¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ô¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Ã¤Æ¤ä¤ä¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç½ý¸ý¤ò±£¤¹¼«»£¤ê¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¡£Èþ·Á¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬Âç¤¤Ê½ý¤òÄÉ¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¿¿¤Î¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¿¤Á¤À¡×¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÄË¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ô¤ÎÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ê¥ô¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò³¨Ê¸»ú¤ÇÁ÷¤ê¡¢¥ê¥ô¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£ÃÄÂÎÌä¤ï¤ºÍ¦´º¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved