¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¸þ¤±¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö18Æü³«Àß¡¡7¡¦5Ëü±ß¤ÎMVP²ñ°÷¤ÏÅìµþD¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖDodgers¡¡Fan¡¡Club(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö)¡×¤ò18ÆüÀµ¸á¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼²ñ°÷¡ÊÇ¯²ñÈñ6800±ß¡Ë¤«¤éMVP²ñ°÷¡ÊÇ¯²ñÈñ7Ëü5000±ß¡Ë¤Þ¤Ç4¼ïÎà¤ÎÇ¯´Ö²ñ°÷¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ä»³ËÜÍ³¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤ÉÆþ²ñµÇ°¥°¥Ã¥º¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MVP²ñ°÷¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÀèÃå¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥¹¥Æ¥ó¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ç®¤¤±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£