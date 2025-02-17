22Æü¡¢23Æü¤Ë²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤òÃÏ¸µTV¶É¤¬À¸Ãæ·Ñ¡ª ¤½¤ì¤¾¤ì¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î´Ý»³°¡µ¨¤µ¤ó¡¢µÜ²¼ÍÚ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤òÃ´Åö¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¼êÏÃ¼Â¶·¤â
¡¡17Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤¬¡¢22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¸¥Ã¥×¥¢¥êー¥Ê²¬»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè5Àá¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºêÀï¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¤ÎGAME1¤ÏOHK²¬»³ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç²¬»³¤Î¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·2021Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿´Ý»³°¡µ¨¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡23Æü¤ÎGAME2¤ÏTSC¤»¤È¤¦¤Á¤Ë¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¬»³¤Ç¥»¥Ã¥¿ー¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é2024Ç¯¤Î¹õÏÉ´úÇÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤¿µÜ²¼ÍÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Î¾Æü¤È¤â¤Ë13¡§00¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢22Æü¤ÏOHK²¬»³ÊüÁ÷¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤Ç¤â¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó²£¤ËÀìÍÑ¥â¥Ë¥¿¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼êÏÃ¼Â¶·¤òÊü±Ç¡£¼êÏÃ¼Â¶·¤Ï¡¢¤í¤¦¼Â¶·¼Ô¤Ç¤¢¤ê¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÁáÀ¥·ûÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë22Æü¤Ï¡Ö²¬»³»ÔÌ±¥Çー¡×¤È¤·¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÀèÃå1000Ì¾¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥·ー¥¬¥ë¥º¥×¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ë·Ç¼¨¤·¤¿Æó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢²¬»³»ÔÌò½ê¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢Á´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥²ー¥à¥¦¥¨¥¢¤ä¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¡¢²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¸ø¼°¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤¬³«ºÅ¡¢23Æü¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¡¡
¡¡