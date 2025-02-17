¾Ð¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤»¤Á¤ã¤¦? ¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡× Âè80²ó ¡ÚÌ¡²è¡Û¤½¤ì¤Ã¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤?¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê»þÂå¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥¹¥¿¥à
¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥Þ¥ó¥¬¤òÅº¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢ª?¡Ú¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Û1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
¡Öµ´¥Ï¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡×(ÃËÀ¡¿43ºÐ)
¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬Áà½Ä¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¡ÖÄ¶µ´¥Ï¥ó»ÅÍÍ¡×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë»î¾è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÅ¾¤Ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¯¥»¤Ç¡¢µÕ¤ËÉáÄÌ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¾è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢ª?¡Ú¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Û1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
Ä´ºº»þ´ü: 2022Ç¯12·î13Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý: ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷
Ä´ºº¿ô: 1,000¿Í
Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È
¥Ä¥Ï¥é¡ù¥ê¥ç¥¦ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡ÖÊØÍø²°¡×¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ï¡Ö¼êÃÊ¤òÌä¤ï¤º¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¡×¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª?¡Ú¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Û1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
¡Öµ´¥Ï¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡×(ÃËÀ¡¿43ºÐ)
¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬Áà½Ä¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ª?¡Ú¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Û1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
Ä´ºº»þ´ü: 2022Ç¯12·î13Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý: ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷
Ä´ºº¿ô: 1,000¿Í
Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È
¥Ä¥Ï¥é¡ù¥ê¥ç¥¦ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡ÖÊØÍø²°¡×¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ï¡Ö¼êÃÊ¤òÌä¤ï¤º¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¡×¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é