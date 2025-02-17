¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅÔ»Ô·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ°¡×¡¢3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø
¡¡¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤ËÅÔ»Ô·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ°¡×¡Ê¶¹»³»ÔÆîÆþÁ¾¡Ë¤ò¡¢3·î21Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£À¾Éð¿·½ÉÀþ¤ÎÆþÁ¾±ØÅì¸ý¤Ë¤¢¤ê¡¢3·îËö¤ËÆþÁ¾±Ø¶¶¾å±Ø¼Ë¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢²þ»¥¤«¤é1Ê¬¤ÇÍèÅ¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×2Å¹ÊÞ¤ò3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø
¡¡»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÊÄ¹»¤·¤¿Æþ´Ö¾®³Ø¹»À×ÃÏÌó1ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¹ÝÈÄ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È2³¬·ú¤Æ¤ÎËÜÅï¡¢ÊÌÅï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤¬¹ç·×Ìó5,800Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Ìó150ÂæÊ¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÈÌó300ÂæÊ¬¤ÎÃóÎØ¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡³ËÅ¹ÊÞ¤Ï¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÆþÁ¾¡£ºë¶Ì¸©Æü¹â»Ô¤Ç2011Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¤¥ª¥óÄ¾±Ä¤ÎÆü¹âÇÀ¾ì¤«¤é¡¢Ä«ºÎ¤ì¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌîºÚ¤òÄ¾Á÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥Ö¤ä¿åºÚ¡¢¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¶áÎÙ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ºë¶Ì»º¤ÎÃÏ¾ìÀ®²ÌÊª¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£ÆüËÜ»°ÂçÌÃÃã¤Î¶¹»³Ãã¡¢Æü¹â»Ô¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Ï¥à¤Ê¤Éºë¶Ì¸©¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¹½À®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀìÌçÅ¹¤Ï9Å¹¤¬Æþµï¤¹¤ë¡£Á´¹ñ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¥¥Ë¥Ê¥ë¥¢¥½¥Ö¥ë¡×¡£µþÅÔ¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë½ñÅ¹&¥«¥Õ¥§¤Î¡ÖÂç³À½ñÅ¹¡×¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¡ú¥É¥¥¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¡¢Áí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¥Æ¥ë¥ë¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¶¹»³»Ô¤ÏÆþÁ¾ÃÏ¶è¤Î¾®³Ø¹»Åý¹ç¤ÇÆþÁ¾±ØÁ°¤ËÂç¤¤Ê¶õÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢À×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆþÁ¾±Ø¼þÊÕ¤Ï1960Ç¯Âå¤«¤éµÞÂ®¤ÊÂðÃÏ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¶¹»³»ÔÆîÉô¤ÎµòÅÀ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤éÂðÃÏ½»Ì±¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¹»³»Ô¤Ï2022Ç¯¡¢¥¤¥ª¥ó¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆþÁ¾±Ø¤Ç¤Ï3·îËö¡¢¶¶¾å±Ø¼Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Åì¸ý¤ÈÀ¾¸ý¤ò·ë¤ÖÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©¡¢Åì¸ý¡¢À¾¸ýÁÐÊý¤Ë±ØÁ°¹¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£