CÂçºå¤Ï¥ª¥Õ¤Ê¤·¤Ç¥Á¡¼¥à¶¯²½Ãæ¡¡¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡ÖµÙ¤Þ¤º·ÑÂ³¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡CÂçºå¤Ï17Æü¡¢¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£14Æü¤Î³«Ëë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë5¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢FWÃæÅç¸µÉ§¡Ê25¡Ë¤é½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ÏÍâ15Æü¤ËJFL¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥ª¥Õ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡£CÂçºå¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤Î·î´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï10Æü¤Ë¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ë°Ê¹ß¤ÏÎý½¬¤È»î¹ç¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÍâÆü¤ò²óÉü¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¼çÎ®¡£¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Î¹Í¤¨¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆµÙ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï»î¹ç¤Ç¤Î¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¡£Îý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤ÎÈèÏ«¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ª¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤Îº£¤Ê¤é¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤ÎÉÁ¤¯¿·¤·¤¤CÂçºå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁª¼ê¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éÀï½Ñ¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤ê¡¢3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ß¥Ë¥²¡¼¥à·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¿¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¶¯ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£Áª¼ê¤Ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Ï¶¯²½¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡GÂçºå¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤è¤¯Ì²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£22Æü¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾ÅÆî¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎËÜµò³«ËëÀï¡£Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£