¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï·ÐºÑ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×´ØÀÇÀïÁè¤ÎÂ¸µ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¡Ä¡ÖºÇ¤âÇÏ¼¯¤²¤¿ËÇ°×ÀïÁè¡×ÊÆ·ÐºÑÀìÌç»æ¤¬ÈãÈ½
ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë´ØÀÇÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂ¸µ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µÞÂ®¤Ë²ÃÂ®¤·½Ð¤·¡¢·ÐºÑ¤Î¥×¥í¤Î´Ö¤«¤é¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï·ÐºÑ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3Ç¯Àè¤ÎÍ½ÁÛÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬1Ç¯1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®½àÈ÷¶ä¹Ô¤Ï13Æü¡¢3Ç¯Àè¤ÎÍ½ÁÛÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬3¡ó¤ÈÁ°·îÈæ0.4¡ó¾å¾º¤·¡¢1Ç¯1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£FRB¡ÊÏ¢Ë®À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë2¡ó¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¿©ÉÊ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤ÉÃæ³Ë¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤â¡¢1·î¤ÏÁ°Ç¯Èæ3.3¡ó¾å¾º¤òµÏ¿¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¼ºÇÔ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÁªµóÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà¼£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°²½¤µ¤»¤µ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Í¢ÆþÀ½ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤ÈÂçÊý¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï½¢¿¦Î¨¤À¡£¾å¤¬¤ë¤¾¡£Êª²Á¤âÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¡×
¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÀìÌç»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤Ï12Æü¡Ö¥È¥é¥ó¥×·ÐºÑ³Ø¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾å¾º¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¼ÒÀâ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤½¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸½¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ßÊ¾¶¡µë¡¢¶âÍø¤ÇÂ¬¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÅýÎÎ¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Î¼ÒÀâ¤ÏÌä¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¥Î¡¼¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂà¼£¤Î¤¿¤á¤Ë¶âÍø°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¡Ö¤½¤ì¤Ç´ØÀÇ¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¡×¤È´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÒÀâ¤Ï¡ÖÃÎÅªº®Íð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿ÏÀÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤ËÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ï¶¦ÏÂÅÞ´ó¤ê¤ÎÏÀÄ´¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¿äÁ¦¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¹¥°ÕÅª¤Êµ»ö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡ÖºÇ¤âÇÏ¼¯¤²¤¿ËÇ°×ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤ÎÍ½Ãû¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢12Æü¤Î¼ÒÀâ¤Ï¤³¤¦Äù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¯¼£³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎºÆÇ³¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¼Â¼Á½êÆÀ¤Î¸º¾¯¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï²áµî3¥«·î´Ö²£¤Ð¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÎ¨53¡ó¤âÄ¹¤¯¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡Ú¼¹É®¡§¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÂÀÏº¡Û
¡ÚÉ½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤µ¤¤¤È¤¦¤Ò¤µ¤·¡Û¡¡