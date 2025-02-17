¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¸¼´Ø¤Ç¸¤¤¬¡Ä¡Ø¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤¤¤Þ¤¯¤ë¸÷·Ê¡Ù¤¬48ËüºÆÀ¸¡Ö¥¬¥óÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥ï¥ó¥³¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ï¥ó¥³¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©
Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç48Ëü8000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö°µ¤¬¶¯¤¤¡ª¤Ç¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¸¼´Ø¤Ç¸¤¤¬¡Ä¡Ø¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤¤¤Þ¤¯¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û
Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤Ã¤¿¤é¡Ä
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ö¥Ý¥óÂÀ¡×¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª²È¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤¬´î¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢2¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÉ÷¼Ù¤ò°Ü¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë2¿Í¤ËÄ¹µï¤»¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤¹¤°µ¢¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¤â¸¼´Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¥É¥¢¤Ë¤ª¼ê¡¹¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥³¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥É¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ï¤ó¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤ë¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤éÌ¤¤À¤Ë2¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ª¤é¤ó¤è¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦µ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Èá¤·¤²¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤À～¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥É¥¢¤ò¤ª¼ê¡¹¤Ç°ú¤ÃÁß¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤è¡ª¤ä¤À¤ä¤À¤ä¤À¡ª¡×¤ÈÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¡£
É¬»à¤Ê»Ñ¤Ë°¦¤ò´¶¤¸¤ë
¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤Ï¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëµ¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡×¤È»ß¤á¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤¬ÉÝ¤¤¤ª´é¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢～¤±～¤í～¡ª¡×¤È¤ªÌÜÌÜ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ï¤Ã¡×¤È¤¿¤¸¤¿¤¸¤Ë¡Ä¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Äü¤á¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¥É¥¢¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤òÎø¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤ÎÉ¬»à¤Ê»Ñ¤Ë¿¼¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡£¤â¤¦µ¢¤ë¤Îー¡ª¡©¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤À¤Í～¡×¡Ö£²¿Í¤¬¤³¤Î»Ñ¸«¤¿¤é´î¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤´Î¾¿Æ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥óÂÀ¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önaomin_ot_pon¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önaomin_ot_pon¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£