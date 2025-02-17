Ááºé¤¤ÎºÚ¤Î²Ö¡Ö´¨ºé²ÖºÚ¡×¸«¤´¤í¡¡Áá½Õ¤òºÌ¤ë¡¡ÂçÊ¬¡¦Æü½ÐÄ®
ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Î¤ª¤ª¤¬¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¡¢Áá½Õ¤òºÌ¤ëÁáºé¤¤ÎºÚ¤Î²Ö¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁáºé¤¤ÎºÚ¤Î²Ö¡Ö´¨ºé²ÖºÚ¡×¸«¤´¤í¡¡Áá½Õ¤òºÌ¤ë¡¡ÂçÊ¬¡¦Æü½ÐÄ®
Æü½ÐÄ®¤Ë¤¢¤ë¤ª¤ª¤¬¥Õ¥¡ー¥à¤Ï³«±àÅö½é¤«¤é¡¢´¨¤¤Åß¤Î´Ö¤Ç¤â²Ö¤ò¤Ä¤±¤ëÁáºé¤¤ÎºÚ¤Î²Ö¡Ö´¨ºé²ÖºÚ¡×¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½©¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê1¤«·îÄøÃÙ¤ì¤Ç³«²Ö¤·¡¢¸«¤´¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ë¤¢¤ë2000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÈª¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½3ËüËÜ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½À¤é¤«¤Ê½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤Î¤â¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤È´Å¤¤¹á¤ê¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¤±¤ÉÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°ã¤¦²Ö¤â¸«¤ËÍè¤¿¤¤¡×¡Öº£·î2²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÄ¶õ¤È²«¿§¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤¤ì¤¤¡×
¤ª¤ª¤¬¥Õ¥¡ー¥à¤ÎºÚ¤Î²Ö¤Î¸«¤´¤í¤Ï2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±àÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¥ß¥â¥¶¤ä¥«¥ï¥Å¥¶¥¯¥é¤âºé¤¡¢Áá½Õ¤Î·Ê¿§¤ò¤Ò¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£