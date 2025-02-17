ÇµÌÚºä46¡¢38ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë·èÄê 3·î26Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/17¡ÛÇµÌÚºä46¤¬¡¢3·î26Æü¤Ë38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¢¨¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£2·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä¿·¥á¥ó¥Ð¡¼6´üÀ¸¡¢ÏÃÂê¤Î¡È½ÕÁÈ¡ÉÀ©Éþ»Ñ¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
Á°ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÅß¡¢º£ºî¤Ï½Õ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Õ¤òºÌ¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤ª¡¢ÇµÌÚºä46¤Ï2·î22Æü¡¦23Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¡ÖÍ¿ÅÄÍ´´õÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¸½ºß¡¢6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£38th¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È³Ú¶ÊÆâÍÆ¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä¿·¥á¥ó¥Ð¡¼6´üÀ¸¡¢ÏÃÂê¤Î¡È½ÕÁÈ¡ÉÀ©Éþ»Ñ¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÇµÌÚºä46¡¢38th¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Á°ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÅß¡¢º£ºî¤Ï½Õ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Õ¤òºÌ¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤ª¡¢ÇµÌÚºä46¤Ï2·î22Æü¡¦23Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¡ÖÍ¿ÅÄÍ´´õÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¸½ºß¡¢6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£38th¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È³Ú¶ÊÆâÍÆ¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û