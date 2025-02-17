¹Åç¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡¡ÂÐ³°»î¹ç¤Î³«ËëÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡¡2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤Ç¹Åç¥«ー¥×¤Î¾ï×¢±©ÌéÅÍÅê¼ê¤¬Îý½¬»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹Åç¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡¡ÂÐ³°»î¹ç¤Î³«ËëÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡¡2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê
²Æì¤Ç15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åçー¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡£º£¥·ー¥º¥ó¥Áー¥à½é¤È¤Ê¤ëÂÐ³°»î¹ç¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬ÉñÄá¹â¹»½Ð¿È¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡¢¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾ï×¢¡Ë¡Ö¡ÊÂÐ³°»î¹ç¤Î¡Ë°ìÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Å¬Åö¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ë¤Èº£Ç¯¤Î°ìÇ¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½é²ó¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿´üÂÔ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÌÀË¹â¹»½Ð¿È¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎßÀÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢·è¤áµå¤Î¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É2²ó¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾ï×¢¡Ë¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¥Õ¥¡ー¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤È¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀï°ìÀï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×