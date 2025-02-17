¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏÍ¥¾¡¤Î¹äÏÓ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ó¡©¡¡½÷À¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î£ÖÊó¹ð¤Ë¡Ö¥¹¥ÐÈ´¤±¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶¯¤¯¤Æ²Ú¤ä¤«¡×
¡¡Ê¼¸Ë¶¥ÇÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÀ¤Îïµ³¼ê¡á±àÅÄ¡¦ÃæÄÍÌÔ±¹¼Ë¡á¤Ï£±£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü£±£¶Æü¤ËÂÓ¹¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ì£Ê£Ó¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Î¤Ð¤ó¤¨¤¤¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£Ê£Ó¤Ð¤ó¤¨¤¤¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î½÷Àµ³¼ê£¸¿Í¤È¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤Î½÷Àµ³¼ê£²¿Í¤ò´Þ¤à¡¢ÃÏ¸µ½êÂ°µ³¼ê£¸¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤Ð¤óÇÏ¤¬°ú¤¯¥½¥ê¤Ëµ³¾è¤·¤ÆÁè¤¦¶¥µ»¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¼¡¤Ïº´²ì¤È±àÅÄ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤ÇÍ¥¾¡½ÐÍè¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤â»²²Ã¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢£³·î£¸Æü¤Ëº´²ì¶¥ÇÏ¾ì¡¢£³·î£±£²Æü¤Ë±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³Æ£²Àï¤º¤Ä¹Ô¤ï¤ì¡¢·×£´¶¥Áö¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥ÐÈ´¤±¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â¥¬¥ó¥Ð¥ì¡Á¡×¡Ö¶¯¤¯¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ç¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£