¡ÚºåµÞÇÕ¡ÛºòÇ¯¤Î£²ÃåÇÏ¥¢¥µ¥«¥é¥¥ó¥°¤¬µÕ½±´ü¤¹¡¡ºØÆ£À¿Ä´¶µ»Õ¡Ö²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ºµ¤Ê¬¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡Âè£¶£¹²óºåµÞÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Î£²ÃåÇÏ¥¢¥µ¥«¥é¥¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ºØÆ£À¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤ë¡£ºòÇ¯£´·î¤Ë¥â¥ë¥¬¥Ê¥¤¥È£Ó¤ò¾¡Íø¤·¤Æ°ÊÍè¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤¹¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Ãåº¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£°ÉÃ£¸º¹°ÊÆâ¤ÈÂç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºØÆ£À¿Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤â¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¡££±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÁÀ¤¤¤Î°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²·î£±£²Æü¤Î£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ë°ÕÍßÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£¸£±ÉÃ£µ¡½£±£±ÉÃ£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½µ¤Ë·Ú¤¯¤ä¤ì¤Ð»Å¾å¤¬¤ë¤·¡¢²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤º¡¢µ¤Ê¬¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇÏ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£