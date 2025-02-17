Æ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¡¡83ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¡¡¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¡¡Ê¡²¬
17ÆüÄ«¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡ÃÒÄ®¤Ç¡¢Æ»Ï©¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°7»þÁ°¡¢Ê¡ÃÒÄ®ÊÛ¾ë¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢Æ»Ï©¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÃÒÄ®¤Î¾¾Åç·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ç¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð·ì¤·°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ç»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£