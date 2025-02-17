´Ú¹ñ¥È¥è¥¿¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´óÉÕ¡á¡Ö¹ñºÝ¾®»ù¤¬¤ó¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï£±£´Æü¡¢£²·î£±£µÆü¤Î¡Ö¹ñºÝ¾®»ù¤¬¤ó¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë£¸£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£¸£´£°Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç£Ë£Â£Ó¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë²»³Ú²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬£±£·ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Îº£»³³Ø¼ÒÄ¹¤Ï´ë¶È»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀË¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Æ±¼Ò¤Îº£»³³Ø¼ÒÄ¹¤Ï´ë¶È»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀË¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß