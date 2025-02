2025Ç¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÅÂÆ²Æþ¤êºÇ½ª¸õÊä¤¬È¯É½¡Ä¥«ー¥á¥í¤ä¥É¥ï¥¤¥È¤é¤¬Áª½Ð

2月15日(現地時間14日、日付は以下同)。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム(以降、殿堂)は、2025年のバスケットボール殿堂入りメンバーの最終候補を発表した。

昨年12月20日に発表された候補者たちのうち、初のノミネートで最終候補に名を連ねた元選手はカーメロ・アンソニーとドワイト・ハワード。コーチでは現在シカゴ・ブルズで指揮を執るビリー・ドノバン、ゴンザガ大学のマーク・フューが最終候補入り。

その一方、元選手で初ノミネートされたマルク・ガソルやアマレ・スタッダマイヤー、ロバート・オーリーが今回落選となったため、彼らが殿堂入りするのは来年以降にお預けとなった。

2025年のバスケットボール殿堂入り最終候補のリストは下記のとおり。4月6日にNCAAトーナメントのファイナル4(準決勝)が開催されるテキサス州サンアントニオで、2025年の殿堂入りメンバーが決定する。

Naismith Basketball Hall of Fame Announces 17 finalists for Class of 2025 Election.

