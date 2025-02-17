¡ÚV¥êー¥°ÃË»Ò·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡ÛÊ¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡ª ¼ó°Ì¤òÁö¤ëVT»°½Å¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç½ç°Ì¤ò¥ー¥×¡ÚÂè16½µ¡Û
¡¡2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë2024ー25 V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î16½µÌÜ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿V¥êー¥°¤Ç¤ÏÅìÀ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ーÊý¼°¤Ë¤è¤ê¹ç·×28»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14»î¹ç¤¬¥Ûー¥à²ñ¾ì¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÃÏ¶è¤ÏÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò4²ó¤º¤Ä·×28»î¹ç¡¢À¾ÃÏ¶è¤ÏÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò2²ó¤º¤Ä·×18»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ10»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Âè16½µ¤Ï¡¢ÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÏÀéÍÕZELVA vs ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¡¢ºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢ vs ¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs ÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢Ä¹ÌîGaRons vs ¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ¤Î4¥«ー¥É¡¢À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤¤ó¤Ç¤ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¥Ö¥ê¥Ã¥Ä vs ¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî vs Ê¼¸ËDelfino¡¢¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÂçºå vs ¶áµ¦¥¯¥é¥Ö¥¹¥Õ¥£ー¥À¡¢ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹ÝÃÎÂ¿¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿ー vs ¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡¢Ê¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä vs ÆàÎÉ¥É¥êー¥Þー¥º¤Î5¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè15½µ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡Î¨0.95¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëËÌ³¤Æ»YS¤Ï¡¢Âè14½µGAME2¤Ç¾å°Ì¥Áー¥à¤Îºë¶Ì¤«¤é¾¡Íø¤òÃ¥¤¤¡¢Âè15½µGAME2¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢Áê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë7°ÌÀéÍÕ¤ÈÂÐÀï¡£GAME1¤Ç¤Ï·ø¤¤¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ë·Ò¤²¤ëËÌ³¤Æ»YS¤¬Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²÷¾¡¡£GAME2¤Ç¤â¹â¤¤Áí¹çÎÏ¤ò¸«¤»¤¿ËÌ³¤Æ»YS¤¬²÷¾¡¤·2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¤ÏÂè14½µGAME2¤ÇÀéÍÕ¤ËÇòÀ±¤òµö¤¹¤â2°Ì¤ò¥ー¥×¡£1½µ¶õ¤¤¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ºë¶Ì¤òÄÉ¤¦3°Ì¤Î¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£GAME1¡¢1¥»¥Ã¥È¤º¤Ä¼è¤ê·Þ¤¨¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢36ー34¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿ºë¶Ì¤¬»î¹ç¤âÀ©¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯GAME2¤Ç¤â3ー1¤Çºë¶Ì¤¬¾¡Íø¤·2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨2¾¡¤È¶ì¤·¤àÅìµþ£Ö¤Ï¡¢15½µ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç10¾¡10ÇÔ¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÉÙ»ÎÄÌ¤ÈÂÐÀï¡£GAME1¤ÇÅìµþ£Ö¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÃæÂ¼ÐÔÂÀÏº¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯ÂÇ¿ô32¤È·òÆ®¤¹¤ë¤â¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£GAME2¤Ç¤ÏÅìµþ£Ö¤¬1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦¤â¤½¤Î¸å¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤º¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤¬2Ï¢¾¡¡£ÇòÀ±¤òÁý¤ä¤·¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð·÷Æâ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡5°ÌRÆÊÌÚ¤È6°ÌÄ¹ÌîGR¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢GAME1¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¡£ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤â¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏRÆÊÌÚ¤¬¼è¤êÀÚ¤êGAME1¤òÀ©¤·¤¿¡£GAME2¤ÏÄ¹ÌîGR¤Î¥Úー¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸å¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤Ï1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢3°Ì¤ÎF¼¯»ùÅç¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë4°Ì¤¤ó¤Ç¤ó¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£GAME1¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óÄ¹Í§Í¥Ëá¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç61.3¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò¸«¤»¡¢F¼¯»ùÅç¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£GAME2¤Ç¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯ÂÇ¿ô30¡¢·èÄêÎ¨63.3¡ó¤Î³ÞÍø¿¿¸ã¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¤³¤Á¤é¤â¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²÷¾¡¡¢F¼¯»ùÅç¤¬¤¤ó¤Ç¤ó¤È¤Îº¹¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î¥¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Î¨0.95¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄVT»°½Å¤Ï6°Ì¤ÎÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý¤È¤Î¥²ー¥à¤òÀï¤Ã¤¿¡£GAME1¤Ç¤ÏÂè1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤é¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢Æ¨¤²¤¤Ã¤¿VT»°½Å¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£GAME2¤Ç¤Ï1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý¤¬Àè¼è¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ー1¤ÇVT»°½Å¤¬¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÇòÀ±¤Î¤Ê¤¤Ê¡²¬WS¤Ï8°Ì¤ÎÆàÎÉ¤ÈÂÐÀï¡£GAME1¤Ç¥È¥¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÌîÅÄ¹¦¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÂÇ¿ô¤¬58¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â51.7¡ó¤È¹â¤¤¹¶·âÎÏ¤ò¸Ø¤ê30ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¥Áー¥à¤ÏÇ°´ê¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£GAME2¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿ÆàÎÉ¤¬¾¡Íø¡£Ê¡²¬WS¤ÏÀË¤·¤¯¤â2Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5°Ì¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¤Ï9°Ì¤ÎÊ¼¸ËD¤ÈÂÐÀï¡£GAME1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥·¥ó¤¬25ー12¤ÈÁê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¤Ë¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤òÀ©¤·¤¿¡£GAME2¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥¤¥·¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¥¯¥Ü¥¿¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¶áµ¦¤ÈÀï¤¤¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤³¤½¥Ç¥åー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸«»ö¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£GAME2¤Ç¤Ï1¥»¥Ã¥ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ー1¤Ç2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼¡ÀïÂè17½µ¤Ï22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÃÏ¶è¤ÏÅìµþ£Ö vs ºë¶Ì¡¢¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢ vs Ä¹ÌîGR¤Î2¥«ー¥É¤¬¡¢À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤¤ó¤Ç¤ó vs VT»°½Å¡¢¥¯¥Ü¥¿ vs ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý¡¢¶áµ¦ vs ÆàÎÉ¡¢Ê¼¸ËD vs F¼¯»ùÅç¡¢Ê¡²¬WS vs ¥¢¥¤¥·¥ó¤Î5¥«ー¥É¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¢£V.LEAGUE MEN 2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë»î¹ç·ë²Ì
¡¡¡¡¢§ÅìÃÏ¶è
¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ 0ー3 ËÌ³¤Æ»YS
¡¡¡¡¡¡¡Ê16ー25¡¢17ー25¡¢18ー25¡Ë
¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì 3ー1 ¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー22¡¢21ー25¡¢36ー34¡¢25ー18¡Ë
¡¡¡¡¡¡Åìµþ£Ö 0ー3 ÉÙ»ÎÄÌ
¡¡¡¡¡¡¡Ê18ー25¡¢17ー25¡¢21ー25¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ä¹ÌîGR 2ー3 RÆÊÌÚ
¡¡¡¡¡¡¡Ê20ー25¡¢25ー15¡¢25ー21¡¢22ー25¡¢14ー16¡Ë
¡¡¡¡¢§À¾ÃÏ¶è
¡¡¡¡¡¡¤¤ó¤Ç¤ó 0ー3 F¼¯»ùÅç
¡¡¡¡¡¡¡Ê23ー25¡¢18ー25¡¢22ー25¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥¢¥¤¥·¥ó 3ー0 Ê¼¸ËD
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー17¡¢25ー12¡¢25ー19¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥¯¥Ü¥¿ 3ー0 ¶áµ¦
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー16¡¢25ー11¡¢26ー24¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý 0ー3 VT»°½Å
¡¡¡¡¡¡¡Ê26ー28¡¢23ー25¡¢22ー25¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ê¡²¬WS 3ー1 ÆàÎÉ
¡¡¡¡¡¡¡Ê21ー25¡¢25ー18¡¢25ー23¡¢25ー22¡Ë
¡¡¢£V.LEAGUE MEN 2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë»î¹ç·ë²Ì
¡¡¡¡¢§ÅìÃÏ¶è
¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ 0ー3 ËÌ³¤Æ»YS
¡¡¡¡¡¡¡Ê17ー25¡¢15ー25¡¢19ー25¡Ë
¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì 3ー1 ¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー21¡¢25ー16¡¢22ー25¡¢25ー23¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÅìµþⅤ 1ー3 ÉÙ»ÎÄÌ
¡¡¡¡¡¡¡Ê17ー25¡¢25ー21¡¢18ー25¡¢21ー25¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ä¹ÌîGR 3ー1 RÆÊÌÚ
¡¡¡¡¡¡¡Ê29ー31¡¢25ー19¡¢25ー22¡¢25ー23¡Ë
¡¡¡¡¢§À¾ÃÏ¶è
¡¡¡¡¡¡¤¤ó¤Ç¤ó 0ー3 F¼¯»ùÅç
¡¡¡¡¡¡¡Ê21ー25¡¢20ー25¡¢25ー27¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥¢¥¤¥·¥ó 3ー0 Ê¼¸ËD
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー15¡¢25ー17¡¢25ー17¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥¯¥Ü¥¿ 3ー1 ¶áµ¦
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー21¡¢30ー28¡¢21ー25¡¢25ー19¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý 1ー3 VT»°½Å
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー20¡¢21ー25¡¢22ー25¡¢20ー25¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ê¡²¬WS 2ー3 ÆàÎÉ
¡¡¡¡¡¡¡Ê25ー22¡¢18ー25¡¢31ー29¡¢15ー25¡¢11ー15¡Ë
¡¡¡¡¡¡