¡ÚV¥êー¥°ÃË»Ò·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡ÛÊ¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡ª ¼ó°Ì¤òÁö¤ëVT»°½Å¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç½ç°Ì¤ò¥­ー¥×¡ÚÂè16½µ¡Û

2月15日(土)と16日(日)に2024ー25 V.LEAGUE MEN(Vリーグ男子)の16週目の試合が行われた。

今シーズンより新しくなったVリーグでは東西カンファレンス制が導入され、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。また、東地区は総当たり戦を4回ずつ計28試合、西地区は総当たり戦を2回ずつ計18試合に加えて10試合を行う。

第16週は、東地区では千葉ZELVA vs 北海道イエロースターズ、埼玉アザレア vs つくばユナイテッドSun GAIA、東京ヴェルディ vs 富士通カワサキレッドスピリッツ、長野GaRons vs レーヴィス栃木の4カード、西地区ではきんでんトリニティーブリッツ vs フラーゴラッド鹿児島、アイシンティルマーレ碧南 vs 兵庫Delfino、クボタスピアーズ大阪 vs 近畿クラブスフィーダ、大同特殊鋼知多レッドスター vs ヴィアティン三重、福岡ウイニングスピリッツ vs 奈良ドリーマーズの5カードが行われた。

第15週終了時点で勝率0.95で首位を独走する北海道YSは、第14週GAME2で上位チームの埼玉から勝利を奪い、第15週GAME2では惜しくも敗れたもののサンガイア相手にフルセットの戦いを見せ、勢いに乗る7位千葉と対戦。GAME1では堅い守備から攻撃に繋げる北海道YSが相手を寄せ付けずにストレートで快勝。GAME2でも高い総合力を見せた北海道YSが快勝し2連勝とした。

埼玉は第14週GAME2で千葉に白星を許すも2位をキープ。1週空いて試合に臨む形となり、埼玉を追う3位のサンガイアとの対戦となった。GAME1、1セットずつ取り迎えた第3セットは互いに譲らない展開になったが、36ー34でこのセットを取り切った埼玉が試合も制する形となった。続くGAME2でも3ー1で埼玉が勝利し2連勝を飾った。

今季2勝と苦しむ東京Vは、15週終了時点で10勝10敗で4位につける富士通と対戦。GAME1で東京Vはアウトサイドヒッターの中村來太郎がアタック打数32と健闘するもストレートでの敗戦となった。GAME2では東京Vが1セットを奪うもその後のセットを取り切れずに富士通が2連勝。白星を増やし、プレーオフ進出圏内を狙う。

5位R栃木と6位長野GRの戦いは、GAME1はフルセットに。最終第5セットもデュースにもつれ込む戦いとなったが、最後はR栃木が取り切りGAME1を制した。GAME2は長野GRのペースで試合が進む。第1セットは落としたもののその後のセットを取り切りこの試合に勝利。このカードは1勝1敗の痛み分けとなった。

西地区では、3位のF鹿児島と追いかける4位きんでんの直接対決が行われた。GAME1ではキャプテン長友優磨がアタックで61.3%と高い数字を見せ、F鹿児島のストレート勝利に貢献した。GAME2ではアタック打数30、決定率63.3%の笠利真吾の活躍もありこちらもストレートで快勝、F鹿児島がきんでんとの差をさらに引き離す結果となった。

勝率0.95と圧倒的な数字で首位に立つVT三重は6位の大同特殊鋼とのゲームを戦った。GAME1では第1セット目から競った展開になるも、逃げきったVT三重がストレートで勝利を飾った。GAME2では1セット目を大同特殊鋼が先取するも、その後のセットは勝ち切れずセットカウント3ー1でVT三重が勝利し、2連勝とした。

ここまでまだ白星のない福岡WSは8位の奈良と対戦。GAME1でトスが集まったアウトサイドヒッターの野田孔はアタックの打数が58ありながらも51.7%と高い攻撃力を誇り30得点をあげ、チームは念願の今季初勝利を飾った。GAME2はフルセットの戦いとなったが、意地を見せた奈良が勝利。福岡WSは惜しくも2連勝とはならなかった。

そして5位のアイシンは9位の兵庫Dと対戦。GAME1、第2セットではアイシンが25ー12と相手を寄せ付けずにセットを奪い、ストレートでこの試合を制した。GAME2でも安定した戦いを見せたアイシンが勝利している。また、2位のクボタはホームで近畿と戦い、第3セットこそデュースとなったものの見事にストレート勝利。GAME2では1セット奪われたもののセットカウント3ー1で2連勝とした。

次戦第17週は22日(土)と23日(日)に行われ、東地区は東京V vs 埼玉、サンガイア vs 長野GRの2カードが、西地区ではきんでん vs VT三重、クボタ vs 大同特殊鋼、近畿 vs 奈良、兵庫D vs F鹿児島、福岡WS vs アイシンの5カードが対戦する。

■V.LEAGUE MEN 2月15日(土)試合結果

▼東地区

千葉 0ー3 北海道YS (16ー25、17ー25、18ー25)

埼玉 3ー1 サンガイア (25ー22、21ー25、36ー34、25ー18)

東京V 0ー3 富士通 (18ー25、17ー25、21ー25)

長野GR 2ー3 R栃木 (20ー25、25ー15、25ー21、22ー25、14ー16)

▼西地区

きんでん 0ー3 F鹿児島 (23ー25、18ー25、22ー25)

アイシン 3ー0 兵庫D (25ー17、25ー12、25ー19)

クボタ 3ー0 近畿 (25ー16、25ー11、26ー24)

大同特殊鋼 0ー3 VT三重 (26ー28、23ー25、22ー25)

福岡WS 3ー1 奈良 (21ー25、25ー18、25ー23、25ー22)

■V.LEAGUE MEN 2月16日(日)試合結果

▼東地区

千葉 0ー3 北海道YS (17ー25、15ー25、19ー25)

埼玉 3ー1 サンガイア (25ー21、25ー16、22ー25、25ー23)

東京Ⅴ 1ー3 富士通 (17ー25、25ー21、18ー25、21ー25)

長野GR 3ー1 R栃木 (29ー31、25ー19、25ー22、25ー23)

▼西地区

きんでん 0ー3 F鹿児島 (21ー25、20ー25、25ー27)

アイシン 3ー0 兵庫D (25ー15、25ー17、25ー17)

クボタ 3ー1 近畿 (25ー21、30ー28、21ー25、25ー19)

大同特殊鋼 1ー3 VT三重 (25ー20、21ー25、22ー25、20ー25)