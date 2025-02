¡ÚV¥êー¥°½÷»Ò·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡Û¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡ª JA¤®¤Õ¤ÏÁÒÉßÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤Ç½ç°Ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤¢¤²7°Ì¤Ë¡ÚÂè16½µ¡Û

2月15日(土)と16日(日)に2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第16週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第16週では、アルテミス北海道 vs 東京サンビームズ、リガーレ仙台 vs カノアラウレアーズ福岡、JAぎふリオレーナ vs 倉敷アブレイズ、ブレス浜松 vs 広島オイラーズの4カードが行われた。

今季ここまで勝利のないアルテミスは、第15週終了時点で4勝14敗で9位の東京と対戦。チーム全体としてアタック決定率に伸び悩み、ストレートでの敗戦となった。GAME2でも流れを掴めず黒星を喫したアルテミス。初勝利は来週以降へお預けとなった。

2位の仙台は4位のカノアとの試合を戦った。第3セットを落としたもののその後立て直し第4セットを奪い返し、GAME1はセットカウント3ー1で勝利した。GAME2もセットカウント3ー1で勝利した仙台は16勝4敗で2位をキープしている。

7勝11敗で8位のJAぎふは、11勝11敗で6位の倉敷と対戦。GAME1ではJAぎふが第3セットのデュースの展開を制すと、ホームの地で白星を掴み取った。これ以上順位を落としたくない倉敷は負けられない戦いとなったがGAME2もJAぎふが勝利し順位を7位にあげた。

ここまで負けなしのブレス浜松は10位の広島と戦った。GAME1、GAME2ともに安定した戦いを見せ、危なげなくストレートでの勝利となり、勝率1.00の無敗で首位に立ち続けている。

次戦第17週は22日(土)と23日(日)に行われ、東京 vs ヴィアティン三重、フォレストリーヴズ熊本 vs アルテミス、信州ブリリアントアリーズ vs カノア、倉敷 vs 広島、ブレス浜松 vs 仙台の5カードでの対戦となる。

■V.LEAGUE WOMEN 2月15日(土)GAME1試合結果

アルテミス 0ー3 東京 (19ー25、19ー25、17ー25)

仙台 3ー1 カノア (25ー20、25ー18、22ー25、25ー16)

JAぎふ 3ー0 倉敷 (25ー19、25ー18、29ー27)

ブレス浜松 3ー0 広島 (25ー19、25ー23、25ー20)

■V.LEAGUE WOMEN 2月16日(日)GAME2試合結果

アルテミス 0ー3 東京 (15ー25、14ー25、18ー25)

仙台 3ー1 カノア (24ー26、25ー10、25ー21、25ー15)

JAぎふ 3ー0 倉敷 (25ー20、25ー21、25ー22)