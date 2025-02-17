ÁÒ¸Ë¤ËÂçËã2¥¥í¡¦1000Ëü±ßÁêÅö¡¡Ì©Í¢Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¡Ö²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤À¤±¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡º´²ì
¥¿¥¤¤«¤é±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÂçËã¤òÌ©Í¢¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º´²ì¸©µÈÌî¥öÎ¤Ä®¤Ë½»¤à¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÂçËã¤Ï¤ª¤è¤½2¥¥í¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç1000Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Çº´²ì¸©µÈÌî¥öÎ¤Ä®¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥«¥Ã¥¯¡¦¥Á¥å¥ª¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤È¡¢½»µïÉÔ¾Ü¤ÇÀìÌç³ØÀ¸¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥´¥Ã¡¦¥Õ¥¡¥ÃÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÈÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2024Ç¯12·î¡¢ÂçËã¤ª¤è¤½2¥¥í¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç1000ËüÁêÅö¤¬Æþ¤Ã¤¿Í¹ÊØÊª4¸Ä¤ò¡¢¥¿¥¤¤«¤éÆüËÜ¤ËÌ©Í¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÂçËã¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¿È¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±Ë¤¬¤»ÁÜºº¡×¤Ç¡¢º´²ì¸©µÈÌî¥öÎ¤Ä®¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÍ¹ÊØÊª¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢2¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡ÖÂçËã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£