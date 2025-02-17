¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤³Ð¤¨¤Æ¤í¤è¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¤Î¡È¥Ý¥ë¥·¥§¡É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¡¡¤ª¤â¤Á¤ã¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡©
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Â£¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ø¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï°ÊÁ°¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÆüËÜ½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎµåÃÄºÇÂ¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¡É¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ø¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¼Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÝ¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö¼Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜÊª¤Î¼Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤â²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼Ö¤òÃµ¤¹¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤Ê¤ó¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼Ö¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ÎÃó¼Ö°ÌÃÖ¤Ë¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤«¤é¤Î¡È¿·¼Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤¿¤¬¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤Ê¿å¿§¤Î»Ò¤É¤âÍÑ¥Ý¥ë¥·¥§¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤È¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬´ë¤ó¤À¤³¤È¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤ò±£¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼Ö¤ËÂÐ¤·¡¢¾Ð´é¤Çº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤Î¼Ö¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡©¤¤¤¤¤«¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢¼¡¤Ï¤ªÁ°¤ÎÈÖ¤À¡ª³Ð¤¨¤Æ¤¤¤í¤è¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£