¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡Û´ôÉì¸©¡¦¹â»³»Ô¡¢ÈôÂÍ»Ô¡¢ÇòÀîÂ¼¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ17Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤ò¹â»³»Ô¡¢ÈôÂÍ»Ô¡¢ÇòÀîÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡Û´ôÉì¸©¡¦¹â»³»Ô¡¢ÈôÂÍ»Ô¡¢ÇòÀîÂ¼¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë
ÈôÂÍÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢17ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤éÂçÀã¤äÅÅÀþÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤Ë¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢17ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÍîÍë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£¹â»³»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢£ÈôÂÍ»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢£ÇòÀîÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü