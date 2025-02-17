È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤¬¥³¥ó¥´ÅìÉô¤Î¼çÍ×ÅÔ»ÔÀ©°µ¡¡¥ë¥ï¥ó¥À¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ò»ÙÇÛ
¡¡¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÅìÉô¤ÇÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÁÈ¿¥¡Ö3·î23Æü±¿Æ°¡ÊM23¡Ë¡×¤¬16Æü¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¥Ö¥«¥Ö¤òÀ©°µ¤·¤¿¡£
¡¡APÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬¥³¥ó¥´À¯ÉÜ¤¬Ç§¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£1·î²¼½Ü¤ËÆ±¹ñÅìÉô¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥´¥Þ¤òÀ©°µ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ö¥«¥Ö¤â¾¸°®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢M23¤Ï¤½¤Î»Ù±ç¹ñ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÙ¹ñ¥ë¥ï¥ó¥À¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÎÂ¿¤¯¤ò»ÙÇÛÃÏ°è¤Ë¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÅìÉô¤ÎÊ¶Áè¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥´·³¤Ï15Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ö¥«¥Ö¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢M23¤ÏÂç¤¤ÊÄñ¹³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÔ»Ô¤òÀêÎÎ¤·¤¿¡£M23¤Ï16Æü¤Ë½Ð¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤äÎ¬Ã¥¹Ô°Ù¤Î¸¶°ø¤Ë¥³¥ó¥´·³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ö¥«¥Ö¤ò¡Ö»Ù±ç¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥´À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥Ö¥«¥Ö¤ÎÃá½ø¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÃ¥´Ô¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¸½À¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Ê¤É¤Ï¡¢M23¤ÎÇØ¸å¤Ë¥ë¥ï¥ó¥ÀÀ¯ÉÜ¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ë¥ï¥ó¥ÀÀ¯ÉÜ¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±óÆ£Íº»Ê¡Ë