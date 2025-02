バックストリート・ボーイズは1999年に発売し世界的に大ヒットを記録したアルバム『ミレニアム』の25周年を記念して、リニューアルしたアルバム『ミレニアム 2.0』を2025年7月11日にリリースすることを発表した。また、未発表曲「Hey」の音源も同時に公開した。

アルバム『ミレニアム 2.0』は、「I Want It That Way」、「The One」、「Show Me the Meaning of Being Lonely」などリマスタリングされたオリジナル・トラックに加え、1999年から2000年にかけて行われたワールド・ツアー「Into the Millennium Tour」のライヴ音源、さまざまな別ヴァージョンやデモ・トラック、そして未発表曲 「Hey」を含む13曲ものボーナス・トラックが収録される。

パッケージ・デザインもリニューアルされ、近未来的な真っ白な衣装でポーズをとった印象的なアルバム・ジャケットを現在の姿で再現しているほか、ブックレットには多くの写真が掲載され、メンバーから感謝のメッセージなどが収められる。アルバムは2枚組CD、2枚LP、デジタル配信で同時にリリースされる。(※日本盤の発売については近日発表予定)

バックストリート・ボーイズはで、「25年以上経った今もこのアルバムを愛してくれてありがとう!新しいミレニアムの思い出をたくさん作るのが待ちきれないよ!さあ、みんなそろそろ仕事だよ」とファンへのメッセージを記している。

このリリースを記念して、7月11日よりラスベガスのザ・スフィアでレジデンシー公演、“THE BACKSTREET BOYS AT SPHERE”を開催することが発表された。

1.Larger Than Life

2.I Want It That Way

3.Show Me the Meaning of Being Lonely

4.It’s Gotta Be You

5.I Need You Tonight

6.Don’t Want You Back

7.Don’t Wanna Lose You Now

8.The One

9.Back to Your Heart

10.Spanish Eyes

11.No One Else Comes Close

12.The Perfect Fan

Bonus Disc:

1.Hey

2.I’ll Be There For You

3.You Wrote The Book On Love

4.If You Knew What I Knew

5.My Heart Stays With You

6.I Want It That Way (Alternate Lyrics)

7.The Perfect Fan (Demo)

8.Larger Than Life (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana)

9.Don’t Wanna Lose You Now (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana)

10.I Want It That Way (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana)

11.Don’t Want You Back (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana)

12.The One (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana)

13.Show Me the Meaning of Being Lonely (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana)