Kinki KidsÆ²ËÜ¸÷°ì¡ÖEndless SHOCK¡×¶¦±é¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡õ¸¶²Å¹§¤Îtimelesz²ÃÆþ½ËÊ¡¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/17¡ÛKinki Kids¡ÊDOMOTO¡Ë¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬2·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¤¬timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢»ûÀ¾¡õ¸¶¤é²ÃÆþ¤Ç8¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë
15Æü¤Ëtimelesz¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¿³ºº·ë²Ì¤¬Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡¢»ûÀ¾¡¢¸¶¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤Î5¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐEndless SHOCK¤Ç²¶¤ËËÜÊª¤ÎÅá¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ±¤¸Ìò¤É¤³¤í¤Î¥Ï¥é¤È¥Æ¥é¥Ë¥· ¤½¤ÎÅá¤ò»ÅÁÈ¤ó¤ÀËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥¦¥ê Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¡¢¡¢µîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï timelesz SHOCK¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ºòÇ¯2024Ç¯¤Î¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ç¤Ïtimelesz¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÁ°¤Î»ûÀ¾¤È¸¶¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºÂÄ¹¤ÎÆ²ËÜ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¡ª¡ª¤³¤³¤«¤é¤À¤Í¡ª¡×¤È»ûÀ¾¤È¸¶¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤â¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ²ËÜ¤Ï¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö²¶¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»×¤¤µ¯¤³¤¹¤¬¤¤¤¤¡ª²Ö¤ÎÀ¹¤ê¤Ë¤¢¤ë»ä¤ò»É¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤Î»ö¤ò¡¼¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÃÇ¤é¤ì¤¿¤Îº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢»ûÀ¾¡õ¸¶¤é²ÃÆþ¤Ç8¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡õ¸¶²Å¹§¤Îtimelesz²ÃÆþ¤ò½ËÊ¡
15Æü¤Ëtimelesz¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¿³ºº·ë²Ì¤¬Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡¢»ûÀ¾¡¢¸¶¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤Î5¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤â¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ²ËÜ¤Ï¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö²¶¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»×¤¤µ¯¤³¤¹¤¬¤¤¤¤¡ª²Ö¤ÎÀ¹¤ê¤Ë¤¢¤ë»ä¤ò»É¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤Î»ö¤ò¡¼¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÃÇ¤é¤ì¤¿¤Îº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û