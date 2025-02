ファミリーマートから、韓国の人気メイクアップブランド「hince(ヒンス)」と共同開発した新ブランド「hana by hince(ハナバイヒンス)」が登場。ベースメイクからカラーアイテムまで「hince」ならではの高品質さをそのままに、手軽に試せる低価格・ミニサイズのコスメが3月14日から全国の店舗で発売される。「hana by hince」は、「hince」の姉妹ブランドとしてファミリーマート限定で販売。韓国コスメ人気が高まる中、10代から20代を中心とした若年層の来店機会を増やす狙いがあるファミリーマートと、日本の消費者にさらに広めていきたいという「hince」の思いが合致し、新ブランド「hana by hince」が登場。「自分だけが持つ固有の美しさを花のように咲かせる」という思いが込められている

ラインアップは、うるおいを保ちながら鮮やかな発色を持続する『ウォーターグラスティント』(全4色・税込990円)、『トリプルアイパレット』(全3色・税込1450円)や、華やかに肌トーンを明るくしてくれる『ベールフィットUVトーンアップ』(全2色・税込1400円)など、メイク初心者でも使いやすいアイテム全23品がそろう。中でも自信作は『ウォーターグラスティント』(全4色 税込999円)だそう。ティントというと、乾いてくると色味が変わってしまうというイメージが強いが、同商品は塗りたての発色が長時間続く水膜ティントになっていて、しっかり最初の色味が残る仕上がりになるという。ファミリーマート執行役員の島田奈奈氏は「『hince』の上品さのイメージが、日本人に合っていると思っていました。コンビニで韓国コスメに参入するタイミングは遅くなったと思いますが、一番良いブランドと共同開発できたと思っています」と語ってくれた。