£´ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤à´äºê¡Ê»£±Æ¡¦·ê°æÍ§Íü¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê17Æü¡¢µÜºê¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¢´äºê½ÔÅµ¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£

¡¡½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÏBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Î¹ÈÇòÀï¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£

¡¡6²ó¤ËÅÐÈÄ¡£°æ¾åÊþÌé¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¡¢ÌøÄ®Ã£¤òÆâÌî¥´¥í»°¤Ä¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¡£¤ªÌò¸æÌÈ¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µå¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÎæ°æÇî´õ¤È¤âÂÐÀï¡£±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò­à»Í¼ÔËÞÂà­á¤Ç½ª¤¨¤¿¡£

¡¡¤³¤Î²÷Åê¤Ë¤Ï¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡Ö¡ÊÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë´äºê¤ä¤í¡£ÂçÂ´¤Ê¤Î¤ÇÂ¨ÀïÎÏ°·¤¤¤Ç¡¢º£ÆüÅê¤²¤¿Ãæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦°ì²ó¸«¤Æ¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£