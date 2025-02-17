ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß1½µ´Ö9%ÂæÁ°È¾

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.18¡¡6.99¡¡10.05¡¡7.17
1MO¡¡9.56¡¡7.03¡¡9.98¡¡7.00
3MO¡¡9.93¡¡7.08¡¡10.16¡¡7.36
6MO¡¡9.83¡¡7.04¡¡10.09¡¡7.47
9MO¡¡9.76¡¡7.05¡¡10.03¡¡7.60
1YR¡¡9.65¡¡7.06¡¡9.98¡¡7.67
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.37¡¡8.94¡¡6.09
1MO¡¡10.24¡¡8.87¡¡6.37
3MO¡¡10.59¡¡9.09¡¡6.69
6MO¡¡10.59¡¡9.23¡¡6.79
9MO¡¡10.59¡¡9.32¡¡6.92
1YR¡¡10.55¡¡9.37¡¡6.99
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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