¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤â¡ÄÆ±´ü·Ý¿Í¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¡Ö102¥¥í¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö2700¡×¤ÎÈ¬½½Åç¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ËÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÈYouTube¤Ç¶¦±é¤·¤¿È¬½½Åç¡£¤½¤³¤Ç¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤ÆºÙ¤±¤ì¤ÐºÙ¤¤¤Û¤É½Ð¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤»¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥àÂå¤ò²æ¡¹¡Ê»³Æâ·ò»Ê¤È¡Ë¤ÇÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È»Ù±ç¤òÉ½ÌÀ¡£È¬½½Åç¤Ï2¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ¸³è¤Ç¸«»öÂçÉý¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÏÌóÂ«ÄÌ¤ê¡Ö18Ëü1280±ß¡×¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¬½½Åç¤Ïº£·î13Æü¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¡102¥¥í¤«¤é75¥¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÂÎ½ÅÌá¤Ã¤¿¤é¤ª¶âÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢102¥¥í¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¡£¡ÖÊÖ¤¹¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÁé¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Ç¥Ö¼Ì¿¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸«ÃÎ¤êÃÖ¤¤ò¡×¤È¤·¡¢ºÆ¤Ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤à¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£