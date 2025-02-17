¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¡¢12¿ÍÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥Þ¥óU¤ËÆ±¾ð¤»¤º¡Ö2¥«·îÂ³¤±¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£16Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¡£13Ê¬¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤ò14°Ì¤«¤é12°Ì¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢12¿Í¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏDF¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥ó¥Ç¥ì¤ò½ü¤¤¤Æ8¿Í¤Î10Âå¤ÎÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¸òÂåÏÈ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï90¡Ü1Ê¬¤Ë17ºÐ¤ÎFW¥Á¥É¡¦¥ª¥Ó¤òÅêÆþ¤·¤¿1²ó¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î´ÆÆÄ¤«¤éÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ï¤¢¤ë¡£¥ë¥Ù¥ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³°¤ì¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢»ä¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï1»î¹ç¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò2¥«·îÂ³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¡×
¡Ö¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ò2¥«·îÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âº£Æü¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤Î´ü´Ö¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤Æü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£2¥«·îÂ³¤±¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¡£13Ê¬¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢12¿Í¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏDF¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥ó¥Ç¥ì¤ò½ü¤¤¤Æ8¿Í¤Î10Âå¤ÎÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¸òÂåÏÈ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï90¡Ü1Ê¬¤Ë17ºÐ¤ÎFW¥Á¥É¡¦¥ª¥Ó¤òÅêÆþ¤·¤¿1²ó¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î´ÆÆÄ¤«¤éÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ï¤¢¤ë¡£¥ë¥Ù¥ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³°¤ì¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢»ä¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï1»î¹ç¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò2¥«·îÂ³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¡×
¡Ö¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ò2¥«·îÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âº£Æü¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤Î´ü´Ö¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤Æü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£2¥«·îÂ³¤±¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×