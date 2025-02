ÊÝÂ¸¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡ª Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Î¿©¤Ù¥í¥°ÊÝÂ¸¿ô¤ÎÁý²Ã¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】カンテサンス(北品川)

カンテサンス 写真:お店から

※集計期間:2024年12月25日〜2025年1月24日

2008年から三つ星を獲得し続けているレストラン「カンテサンス」。シェフの岸田周三氏は、2024年12月30日から公開されている映画「グランメゾン・パリ」の監修も担当しています。

【9位】佐野鮨(芝公園)

佐野鮨 出典:maaaaaaaaantさん

<店舗情報>◆カンテサンス住所 : 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川 御殿山 1FTEL : 03-6277-0090

1月3日放送のフジテレビ「寺門ジモンの取材拒否の店2025新春」で紹介されていた寿司店です。2023年11月にオープンした「佐野鮨」は、芝公園の住宅街に佇んでいます。豊洲市場で有名な「フジタ水産」から仕入れる最高級のまぐろを使用していて、まぐろの中でも希少とされる「腹上一番」と呼ばれる部位を提供しています。

【8位】韓国料理 ナッチャン 恵比寿店(恵比寿)

韓国料理 ナッチャン 恵比寿店 写真:お店から

<店舗情報>◆佐野鮨住所 : 東京都港区芝2-18-9 1FTEL : 03-6453-9666

三軒茶屋の「韓国料理 ナッチャン」が大人気で、2024年8月に恵比寿店をオープン。本場の韓国料理を提供しており、特に「サンナッチ(タコの踊り食い)」が名物としてSNSでも話題のお店です。

【7位】やきとりshira(梅ケ丘)

やきとりshira 出典:やっぱりモツが好きさん

<店舗情報>◆韓国料理 ナッチャン 恵比寿店住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-22-23 ヴェラハイツ恵比寿 1FTEL : 050-5594-1158

こちらも1月3日放送のフジテレビ「寺門ジモンの取材拒否の店2025新春」で紹介されていたお店で「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」にも選出されています。同店では、滋賀県の淡海地鶏と静岡県の天城軍鶏という希少な地鶏を養鶏場から直送し、新鮮な状態で提供しています。

【6位】焼肉やっちゃん 神田店(神田)

焼肉やっちゃん 神田店 写真:お店から

<店舗情報>◆やきとりshira住所 : 東京都世田谷区梅丘1-22-1 y'sステート B1FTEL : 03-5450-8808

大阪の本店が「食べログ 焼肉 WEST 百名店 2021」に選ばれ、多くの芸能人やスポーツ選手にも愛される焼肉の名店「焼肉やっちゃん」が、2024年12月25日、神田に初出店しました。コスパ抜群の厚切り肉を食べられるとSNSでも話題の焼肉店です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】一汁三菜(広尾)

一汁三菜 出典:マッシュグルメさん

<店舗情報>◆焼肉やっちゃん 神田店住所 : 東京都千代田区内神田2-12-2 このはなビル 2FTEL : 050-5595-3584

広尾駅から10分ほどの場所にある「一汁三菜」は、自然派にうれしいヘルシーな定食が食べられる食堂。焼魚定食がメインですが、白米と玄米から選べる土鍋で炊いたご飯もおいしいとSNSなどで人気のお店です。

【4位】いし橋(末広町)

いし橋 写真:お店から

<店舗情報>◆一汁三菜住所 : 東京都港区南青山7-12-13 こすもす南青山 1FTEL : 03-5467-9187

1月1日放送のテレビ朝日「芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル」で紹介されたお店「いし橋」。「食べログ すき焼き・しゃぶしゃぶ 百名店」にも選出されているすき焼きの名店です。同店は、明治12(1879)年に創業した老舗で、お店は昭和25(1950)年に再建されました。趣のある日本家屋で歴史的な雰囲気を感じながら食事を楽しめます。

【3位】POT POT HALL(内幸町)

POT POT HALL 写真:お店から

<店舗情報>◆いし橋住所 : 東京都千代田区外神田3-6-8TEL : 03-3251-3580

銀座コリドー街にある「POT POT HALL(ポポホー)」は本場の味にこだわった香港料理専門店です。麻婆豆腐や酢豚などの中華料理はなく、土鍋を使った名物「ボウジャイ料理」を中心に、香港式炊き込みご飯「ボウジャイ飯」や「焼豚」などの本格的な香港料理を楽しめるとSNSで話題です。

【2位】トラットリア グランボッカ(飯田橋)

トラットリア グランボッカ 写真:お店から

<店舗情報>◆POT POT HALL住所 : 東京都中央区銀座7-2TEL : 050-5600-8896

先月に続きランクインした人気のイタリアン「トラットリア グランボッカ」。SNSやメディアでも引き続き取り上げられている話題のお店です。

保存数1位のイタリアンはこちら!

【1位】ナポリスタカ 神谷町店(神谷町)

ナポリスタカ 神谷町店 写真:お店から

<店舗情報>◆トラットリア グランボッカ住所 : 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス 2FTEL : 050-3101-4631

「食べログ ピザ 百名店」にも選出されている「ナポリスタカ 神谷町店」。駒沢店もありどちらも人気のイタリアンです。現地出身のスタッフが多く、ナポリブルーを基調とした空間はまるでナポリに来たかのよう。一番人気は星形のピザ「ドン サルヴォ」。麻布台ヒルズ向かいのロケーションということもあり、SNSなどで再び話題になっているピザの名店です。

ピザ窯 写真:お店から

<店舗情報>◆ナポリスタカ 神谷町店住所 : 東京都港区麻布台1-11-4 いんなあとりっぷビル1FTEL : 03-6459-1846

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

