¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Û¤Ü¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡È¤ª¼ê¾å¤²¡É¤ÎÃÆ´Ý¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡È¾×·â¡É¤Î°ìÂÇ
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º 0¡Ý3 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê2·î15Æü¡¦ÃË»ÒÂè16Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ä¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡È¤ª¼ê¾å¤²¡É¤ÎÃÆ´Ý¥¹¥Ñ¥¤¥¯
¡¡¹â¡¹¤È¤·¤¿Ä·Ìö¤«¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Çº¸ÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤ÆÍ¤»É¤·¤¿ÃÆ´Ý¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾×·â¡£Áê¼ê¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
2·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»ÒÂè16Àá¤Ç¡¢¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Ï¼ó°Ì¤òÁö¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤ò5¡Ý9¤Ç·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾×·â¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåB¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢¹ÅçTH¤Î¥ê¥Ù¥í¡¦¹âÌÚ·¼»ÎÏº¤ÏÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¶â»ÒÀ»µ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¿ÈÄ¹212cm¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡¦¥í¥±¤Î¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃúÇ«¤Ê¥È¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ì¥·¡¼¥ÖÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤ë¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÁê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ëº¸ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿°ì·â¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¤±¼ê¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤ª¼ê¾å¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤â¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡¦¥í¥±¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¹ÅçTH¤Îµ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè15Àá»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Î¥Ë¥ß¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹ÅçTH¤ÏÂçºåB¤«¤é¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë0¡Ý3¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë