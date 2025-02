大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第16節の試合が2月15日(土)と16日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

第6節以来の宮部藍梨・愛芽世姉妹対決となった大阪マーヴェラスとヴィクトリーナ姫路の対戦。24勝4敗で現在首位に立ち好調を維持している大阪MVと、直近4連敗と苦しい状況の姫路。前回対戦時には1勝1敗だった両者。GAME1では大阪MVがサーブで姫路のリズムを崩し、林琴奈が両チームトップの17得点を決め3-0で勝利。続くGAME2では姫路が切り替えに成功。チャッチュオン・モクシーにボールを集めて両チーム最多26得点の活躍を見せ勝利へと結びつけた。姫路は首位相手に白星をあげ連敗をストップさせるとともに順位を一つ上げ5位に、大阪MVは1勝1敗としたものの順位の変動はない。

デンソーエアリービーズとKUROBEアクアフェアリーズの対戦では連日接戦を繰り広げられた。GAME1ではKUROBEのアウトサイドヒッター(OH)のレーナ・シュティグロートとオポジットの浮島杏加子が活躍を見せ、1セット目を先取されたデンソーだがなんとか盛り返し3-1で勝利。GAME2でも点の取り合いとなり2つのセットでデュースへ突入する大接戦となったが、得点ランキング2位のデンソーのOHロザマリア・モンチベレルが両チーム最多の28得点をたたき出し3-1でデンソーがホーム2連勝を飾った。連敗を喫したKUROBEは11位に順位を落としている。

第15節終了時点で11勝17敗で10位のクインシーズ刈谷は、18勝10敗で4位の埼玉上尾メディックスと対戦した。GAME1では1セット目を大差をつけて先取した刈谷が3-0で勝利、GAME2も刈谷が2セットを先取するも埼玉上尾が意地を見せて取り返しフルセットにもつれた末に埼玉上尾が勝利、刈谷は連勝を逃した。

そしてアランマーレ山形のホームで迎えた岡山シーガルズとの一戦。前回第12節の対戦時は岡山がストレートで2連勝を果たしていたが、今節GAME1では地元の声援に応えたA山形が3-1と勝利、続くGAME2は前日からの修正を見せた岡山がストレートで勝利しこちらも1勝1敗の痛み分けとなった。

NECレッドロケッツ川崎のホームゲームとなったAstemoリヴァーレ茨城との対戦。GAME1はフルセットの末にAstemoが勝利、GAME2ではNEC川崎がホームの意地と強さを見せ3-0でストレートで勝利した。

その他、PFUブルーキャッツかほくは群馬グリーンウイングスとのアウェー戦に2連勝、東レアローズ滋賀とSAGA久光スプリングスの対戦は両日ホームの東レ滋賀が勝利している。

次週22日(土)、23日(日)はスケジュールの関係で後ろ倒しになっていた、埼玉上尾 vs 群馬(第2節)、刈谷 vs 大阪MV(第2節)、Astemo vs 姫路(第3節)、 岡山 vs NEC川崎(第5節)の4カードが行われる。

第17節は、3月1日(土)と2日(日)にSAGA久光 vs デンソー、大阪MV vs 埼玉上尾、PFU vs Astemo、刈谷 vs 岡山、A山形 vs NEC川崎、群馬 vs 東レ滋賀、姫路 vs KUROBEの全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第16節GAME1結果

デンソーエアリービーズ 3ー1 KUROBEアクアフェアリーズ

(19ー25、26ー24、25ー23、25ー21)

大阪マーヴェラス 3ー0 ヴィクトリーナ姫路

(25ー13、25ー18、25ー23)



クインシーズ刈谷 3ー0 埼玉上尾メディックス

(25ー13、25ー23、25ー19)



アランマーレ山形 3ー1 岡山シーガルズ

(16ー25、25ー20、25ー19、26ー24)

群馬グリーンウイングス 0ー3 PFUブルーキャッツ石川かほく

(19ー25、19ー25、24ー26)



NECレッドロケッツ川崎 2ー3 Astemoリヴァーレ茨城

(23ー25、25ー22、22ー25、25ー20、15ー17)



東レアローズ滋賀 3ー1 SAGA久光スプリングス

(25ー20、26ー24、23ー25、25ー17)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第16節GAME2結果

デンソーエアリービーズ 3ー1 KUROBEアクアフェアリーズ

(28ー26、25ー21、27ー29、25ー19)

大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路

(25ー23、20ー25、23ー25、16-25)



クインシーズ刈谷 2ー3 埼玉上尾メディックス

(25ー23、25ー21、17ー25、30-32、11-15)



アランマーレ山形 0ー3 岡山シーガルズ

(21ー25、22ー25、17ー25)

群馬グリーンウイングス 1ー3 PFUブルーキャッツ石川かほく

(19ー25、25ー20、20ー25、16-25)



NECレッドロケッツ川崎 3ー0 Astemoリヴァーレ茨城

(25ー18、25ー21、25ー19)



東レアローズ滋賀 3ー1 SAGA久光スプリングス

(25ー22、16ー25、28ー26、25ー20)