¥ª¥ê¿·½õ¤Ã¿Í¤ËWBC¹ë½£ÂåÉ½24ºÐ¡¡°éÀ®¤Ç·ÀÌó¡ÄWL¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.381¡¢³ÐÀÃ´üÂÔ¤Î°ïºà
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ç¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¡Ä°éÀ®·ÀÌó¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö125¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï17Æü¡¢¥¸¥ã¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ç¡¼¥ëÆâÌî¼ê¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï125¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£6Æü¤«¤é¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤ÆµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥ë¤Ï2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè5²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¹ë½£ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£ÆóÍ·´Ö¤¬ËÜ¿¦¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹»±²¼2A¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.141¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11¡Á12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥¨¥¤¥·¥º¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎºØÆ£¡¢¹âÅç¡¢¾®Ìî¤é¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.381¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ï¡Ö66¡×¡£»Ä¤ê4ÏÈ¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë