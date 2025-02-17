Ì¾»É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖEight¡×¡¢QR¥³ー¥É¤ÇÌ¾»É¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½
¡¡Sansan¤Ï¡¢Ì¾»É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖEight¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Eight¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾»É¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿QR¥³ー¥É¤¬¥Ûー¥à²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¤½¤ÎQR¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢½Ö»þ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Eight¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Î¾ì¹ç¡¢QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÌ¾»É¸ò´¹¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Eight¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤âQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¥áー¥ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ¾»É¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¡Ç½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Eight¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÌ¾»É¸ò´¹¡×µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Eight¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¤òÅÏ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¸ò´¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü
¡¡¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¸ò´¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë5Ì¾°Ê¾å¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¤ò¸ò´¹¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç1500±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë15Ì¾°Ê¾å¤È¸ò´¹¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¸ÂÄêÈÇ¤Î¥«ー¥É·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾»É¡ÖMy Eight Card¡×¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£